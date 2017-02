El periodista y presidente del CELS, Horacio Verbitsky, consideró hoy "positivo" el arresto del ex jefe del Ejército Cesar Milani en una causa por delitos de lesa humanidad en La Rioja como "reparación" a las víctimas, aunque alertó sobre un supuesto "acomodamiento a los vientos políticos" de la justicia. De todas maneras, señaló que "es una situación que merece una análisis complejo, no simplista. No se trata de aplaudir o criticar". "Nos parece que la detención del general Milani es una reparación de vida para las víctimas y la sociedad", señaló el escritor y recordó que desde el CELS lo que se hizo "impugnar el pedido de ascenso de Milani que hizo el Poder Ejecutivo".



Consultado por radio Con Vos, sobre cómo consideraba el arresto de Milani en La Rioja sostuvo que era algo "positivo". "Pero no podemos de dejar de señalar que los elementos que conducen a la decisión del juez (Daniel) Herrera Piedrabuena de La Rioja estaban presentes en el expediente desde hace años", añadió. Y, consideró que "hay de parte de la justicia un acomodamiento a los vientos políticos que no contribuyen a realzar la imagen de independencia del poder que es imprescindibles en este momento en el país".