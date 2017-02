Dolgopolov sorprendió a Nishikori y es el campeón del ATP Buenos Aires

El ucraniano Alexandr Dolgopolov, 66 en el ranking mundial, se adjudicó hoy el Abierto de Argentina de tenis al derrotar al japonés Kei Nishikori, quinto en el escalafón del ATP, por 7-6 (4) y 6-4, en una pareja final disputada en el court central Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club. Dolgopolov, quien no perdió ningún set en el certamen, se impuso al cabo de una hora y 40 minutos con un juego agresivo desde el fondo de la cancha y un saque muy sólido, a tal punto que Nishikori nunca se lo pudo quebrar.

Ninguno de los dos pudo quebrar el servicio rival durante un parejo primer set que se fue al tie break. El ucraniano estuvo cerca de hacerlo en el octavo game en el que dispuso de 4 breaks pero el japonés logró recuperarse a tiempo.



Hubo que ir al desempate y en el mismo Dolgopolov estuvo más certero para imponerse finalmente por 7-4 tras 57 minutos de juego. El segundo set tuvo un desarrollo similar hasta el decisivo séptimo game en el que Dolgopolov quebró por primera vez el saque del nipón y empezó a escribir su nombre en la historia del principal certamen de tenis que se realiza en el país. Al ucraniano le alcanzó con conservar su saque de ahí hasta el final para volver a festejar un título de ATP, algo que no ocurría desde agosto de 2012 cuando se impuso en Washington, Estados Unidos. El vencedor se llevó un premio de 97.470 dólares, en tanto que el japonés se quedó con un premio consuelo de 51.335 dólares. "Me sentí muy bien, nunca le había ganado ni un set a Nishikori, pero hoy jugué muy bien al igual que el resto de la semana. Creo que jugué en mi mejor nivel, estoy muy contento por ello y espero seguir así", señaló Dolgopolov tras el triunfo. Por otra parte, la final de dobles fue para los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, quienes derrotaron al español David Marrero y al mexicano Santiago González por 6-1 y 6-4.