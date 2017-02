El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, destacó hoy que el gobierno de Mauricio Macri es "decente, ético" y busca dejar "atrás un pasado de funcionarios que se dedicaba a la política para llenarse los bolsillos". Pero, advirtió que "a veces hay que ser más cuidadosos como en el caso del Correo", en alusión a la polémica por el cruce de pago de deudas entre una empresa del grupo Macri y el Estado nacional, "pera que no quedada ningún tipo de duda de que el procedimiento era el correcto". En diálogo con radio Mitre, consideró que la decisión de Macri de revisar el acuerdo fue "una solución saludable para la democracia".



"Lo primero que rescato es la intencionalidad. Nosotros, creo que la gran mayoría de los argentinos coincide con esto, tenemos la mejor intención", opinó. Y, acotó: "Tenemos además un mandato de la gente de tener un gobierno decente, ético, que deje atrás un pasado de funcionarios que se dedicaban a la política para llenarse los bolsillos". Sin embargo, el funcionario nacional reconoció que "a veces hay que ser más cuidadoso, como en el caso del Correo" para que "no quedara duda de ningún tipo de que el procedimiento fue el correcto". "Todos coinciden en que desde el punto de vista técnico jurídico se hizo todo bien, pero bueno había que hacer aún más para que no quedara ningún tipo de dudas de que el procedimiento fue el correcto. Y en consecuencia el Presidente, frente a la duda, decidió mandar todo a foja cero y empezar de vuelta", amplió. En tal sentido, Frigerio consideró que la decisión del Jefe de Estado fue "una solución saludable para la democracia y para esta exigencia que tiene la ciudadanía respecto a que los actos de Gobierno sean los más transparentes posibles". El ministro del Interior volvió a referirse así a la polémica que se generó por el acuerdo que el Estado nacional alcanzó con el grupo SOCMA (cabeza del Grupo Macri) por la deuda del Correo Argentino. A su vez, el jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, señaló desde Facebook en las últimas horas que tomaba "nota de los reclamos" de la gente que el escribe porque dijo ser "consciente de lo que está en juego y junto al equipo todos los días dejamos todo para lograr los cambios que necesitamos y para cuidarlo al Presidente". En tanto, el director del Plan Belgrano, José Cano, afirmó que desde la llegada de Cambiemos al poder Ejecutivo "el Gobierno nacional no discrimina. Se firman convenios y los recursos llegan" a distintas provincias.