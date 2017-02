El fiscal federal Federico Delgado aseguró hoy que existen "contradicciones manifiestas" del jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, en el marco de la causa en la que se lo investiga por el presunto cobro de coimas por parte del grupo brasileño Odebrecht. "No sé si mintió, pero hay contradicciones que en este momento se están chequeando, hay contradicciones que son manifiestas", remarcó el fiscal en declaraciones a radio Mitre. Delgado realizó esas declaraciones luego de resaltar que el diario La Nación presentó documentación que avala la nota periodística en la que se indica que Arribas recibió "cinco transferencias" por las que se lo acusa de recibir dádivas de la empresa Odebrecht para facilitar la licitación de la obra para el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, en 2013.



"El documento está, fue presentado", remarcó y agregó que "ahora es el trabajo de la Justicia determinar cuál es la realidad, pero evidentemente hay contradicciones". Delgado detalló que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral deberá ahora "cotejar si esas planillas son veraces" mediante las consultas correspondientes a las autoridades de los bancos con los que se hicieron las eventuales transferencias. "Estamos muy cerca de la llave que puede explicar todo esto, es simplemente una entrevista que tienen que tener los jueces argentinos con el CEO para la argentina (de la empresa Odebrecht) que forma parte de los arrepentidos" que dieron detalles sobre las maniobras que se llevaron adelante para el pago de coimas, resaltó. El fiscal federal subrayó que en las planillas que se entregaron a la Justicia "figura el nombre del señor Arribas", aunque aclaró que "ahora hay que ver si el banco ratifica esa información". En tal sentido, Delgado se refirió a las declaraciones que realizó el titular de la AFI para rechazar la acusación y advirtió: "Yo no sé si mintió pero hay contradicciones que en este momento se están chequeando, contradicciones que son manifiestas". "Ahora es el trabajo de la Justicia determinar cuál es la realidad, pero evidentemente hay contradicciones", insistió. En la última semana, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral pidió información a Suiza sobre los movimientos bancarios de la cuenta de Arribas, investigado por su presunta vinculación con el escándalo de corrupción "Lava Jato". Canicoba también dispuso librar exhorto a Brasil para que remita la declaración que ya hizo el "arrepentido" Leonardo Meirelles, quien efectuó transferencias sospechosas investigadas por la justicia, aunque no hizo lugar al planteo del fiscal Federico Delgado para que el imputado con "delación premiada" declarara por videoconferencia ante la justicia argentina.