18.02.2017 | El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva indicó: "El Conicet creció mucho en los últimos años y ahora lo estamos haciendo sustentable. No estamos planteando achicarlo. Seguimos apostando al crecimiento, pero queremos que sea útil a la sociedad y con un crecimiento armónico".

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, aseguró que "no hay un ajuste en el Conicet" y que, en cambio, se está "haciendo sustentable" a ese organismo. Para el año en curso el Conicet aprobó el ingreso de 450 profesionales, la mitad en la comparación con 2015. "El Conicet creció mucho en los últimos años y ahora lo estamos haciendo sustentable. No estamos planteando achicarlo. Seguimos apostando al crecimiento, pero queremos que sea útil a la sociedad y con un crecimiento armónico", planteó el funcionario en una entrevista publicada hoy por el matutino porteño La Nación.



Según el ministro, "no hay ajuste. Estamos adecuando el crecimiento para que sea sustentable y eso no es un eufemismo de ajuste. Estamos creciendo a un ritmo menor que el anterior, pero sustentable en el tiempo". "Estamos cumpliendo con la propuesta de federalización, siempre apuntando a los 14.000 científicos, una cifra optima para el Conicet", enfatizó el ministro, que negó que se hayan producido despidos. "Se generó una confusión muy grande respecto a ese tema. No hubo despidos, sino científicos que terminaron su beca. Quedaron 19 personas en una situación incómoda por errores administrativos; a todas ellas se le extendió la beca por dos meses para que en ese período consigan otro trabajo", contrapuso. En diciembre, becarios e investigadores dispusieron una toma de la cartera a cargo de Barañao, en rechazo a la política para el Conicet, protesta que se extendió por cinco días.