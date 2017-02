El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, admitió hoy que cuando los funcionarios del Gobierno hacen los timbreos se encuentran con gente "que no nos quiere nada" e incluso alguno le ha pedido que vuelva al Ejecutivo porque es "mejor" que el presidente Mauricio Macri. Minutos antes de iniciar un timbreo en la zona de Ensenada, Pinedo negó que esa iniciativa de salir a la calle estuviera relacionada con una semana difícil para el gobierno de Macri, porque afirmó que "se hace regularmente" y que es "importante" saber lo que piensa la gente. "Hay gente que no nos quiere nada y hay gente que sí. Uno no va a ir para que te quieran, o estar solo con los que te quieren, sino para oír la opinion de todos y muchas veces se trata de corregir", dijo radio FM Cultura.



Incluso, contó que le han dicho: "Volvé Pinedo, con tal que se vaya Macri, vos sos mejor". Pinedo agregó que los principales reclamos tienen que ver con la economia y la inseguridad, ademas de situaciones puntuales en la localidad que vista.