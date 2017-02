Familiares de las víctimas de la tragedia de Once advirtieron que a casi cinco años del choque del tren en la estación "el estado sigue en deuda" con parientes y sobrevivientes y lamentaron que funcionarios del kirchnerismo "nunca se acercaron" para pedir "perdón por tanta desidia". Así lo señaló María Luján Rey, madre del joven Lucas Menghini quien fue rescatado un día después del choque atrapado en un vagon del ferrocarril Sarmiento. El miércoles, cuando se cumpla el quinto aniversario de la tragedia, "vamos a hacer el acto como siempre a la mañana, a las 8:30, en el andén de la estación, que tiene mucha carga emotiva porque es el momento que impacta el tren, y a las 19:30 un acto central en la estación que es el lugar que nos reúne en búsqueda de justicia".



"Estoy convencida que el estado en general está en deuda con los familiares", resaltó Rey y, en ese marco, sostuvo que en principio la que debe es "la justicia porque a pesar de una condena histórica como hemos conseguido en diciembre de 2015 cada uno de los condenados goza de libertad". Así, añadió, "la justicia nos debe la condena firme para que finalmente vayan a la cárcel que es donde deben estar". "Nos debe también el juicio a (el ex ministro de Planificación Federal y ahora diputado) Julio De Vido y a Gustavo Simionoff", su ex secretario Ejecutivo de la Unidad de Renegociación de los Contratos, añadió. Rey sostuvo que "el estado en general le debe la reparación a cada una de las familias de las víctimas y los heridos, la asistencia integral que desde un primer momento se nos negó y hoy a cinco años las necesidades pueden haber cambiado pero siguen existiendo". "El estado sigue en deuda con los familiares", ratificó. La madre de Lucas Menghini Rey, una de las caras más visibles de los familiares de las víctimas, lamentó también que "los acercamientos que tuvimos de la gestión anterior tienen que ver con intentos de quebrar la unidad de este grupo de lucha, de cooptar nuestras voluntades de silenciar nuestras voces, para eso si se han acercado de diferentes modos". "Nunca hubo un acercamiento para dar asistencia, para hacerse cargo, para pedir perdón por tanta desidia, por amparar tanta corrupción por seguir sosteniéndole la mano a los funcionarios y a los empresarios corruptos que mataron a 52 inocentes", añadió.