Los choferes salieron ilesos y quedaron demorados

Mendoza - Los dos choferes del ómnibus que volcó en la madrugada de hoy en la alta montaña de Mendoza salieron ilesos del accidente, aunque sufrieron algunos golpes, y quedaron demorados a disposición de la justicia. Según el procurador de la Corte mendocina, Alejandro Gullé, los choferes de nacionalidad chilena no han declarado pero se les ha extraído muestras para determinar si había o no presencia de alcohol en sangre.

Las muestras serán analizadas por el Cuerpo Médico Forense, explicó.



“Apenas estén en condiciones de sacarlos del hospital, quedarán “en calidad de aprehendidos”, dijo al canal 9 de Mendoza. Y, apuntó que "seguramente acá, los recibirá el fiscal en la Unidad Fiscal de Homicidios”. Gullé, añadió que si bien los choferes no han declarado, sí se le está tomando declaración a sobrevivientes de la tragedia vial.