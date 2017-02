Avruj instó a un replanteo de los organismos de derechos humanos

El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, criticó hoy que sus antecesores durante el kirchnerismo y las organizaciones de derechos humanos no hayan acompañado a familiares de desaparecidos que denunciaron al ex jefe del Ejército Cesar Milani. "¿La justicia tardó? Sí, es cierto. ¿Los organismos de derechos humanos no acompañaron a las familias de Agapito Ledo y Pedro Olivera? Sí, es cierto. ¿Los funcionarios de turno, la secretaría de Derechos Humanos no quisieron hacerse cargo de esta situación contra Milani? Sí, es cierto", afirmó. Avruj planteó que tanto la familia Ledo como Olivera fueron "muy maltratados" por las agrupaciones de derechos humanos y reclamó un "serio análisis y replanteos" de esas entidades en el acompañamiento o no a esas victimas.



Asimismo, señaló que, no obstante, "hoy la justicia detuvo a Milani y dio un paso adelante". Al ser consultado en radio Mitre, el funcionario rechazó las especulaciones políticas en torno a que la detención de Milani llegó justo en una semana complicada para el Gobierno de Mauricio Macri. En ese sentido, Avruj subrayó que el lunes la Secretaría a su mando se había presentado en los tribunales de Tucumán para constituirse como querellante en el caso Ledo, luego de haberse reunido la semana anterior con la mama y la hermana del soldado desaparecido por entender que era "necesario e impostergable" el acompañamiento del Estado. El funcionario también hizo hincapié en las reuniones mantenidas con la Cámara Federal de Casación Penal para acelerar los juicios de lesa humanidad y señaló que "nos haría bien a todos los argentinos que esos procesos se lleven adelante y no estén al arbitro de decisiones políticas". Avruj reiteró que el Gobierno de Cristina Fernández "se quiso apropiar" de los temas sobre crímenes de lesa humanidad y por ello "hubo un mal uso de la política de los derechos humanos que son de la gente y para la gente, y no de un gobierno de turno". Cuestionó en ese sentido el proyecto "oportunista" el proyecto de la ex ministra de Defensa Nilda Garré para castigar con penas de hasta dos años de prisión a quien negara minimizara o justificara cualquier forma de genocidio y crímenes contra la humanidad. Cuando le preguntaron sobre la posición del presidente Mauricio Macri sobre lo ocurrido en la dictadura, Avruj ratificó que el Gobierno sostiene que "hubo un plan sistemático y esto no se puede negar", pero "somos defensores a ultranza de la libre opinión y se necesita un espacio de debate para lo que ocurrió en los 70 sea desapasionado y que la memoria no se construya desde la venganza, sino desde le homenaje y entendimiento".