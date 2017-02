Referentes de la UCR reclamaron hoy al gobierno nacional que tenga "mayor diálogo" con el radicalismo, y reprocharon que "no puede ser que la única voz que se escuche sea la de (Elisa) Carrió" al tiempo que advirtieron que "no es lo ideal" mantener la política de "prueba y error". Así lo dejaron trascender el senador nacional Julio Cobos y el presidente del bloque de diputados por la UCR, Mario Negri, quienes se sumaron a las declaraciones de Ricardo Alfonsín que dijo que "mejor es no equivocarse y más cuando es más fácil acertar que errar". Cobos pidió al Ejecutivo "aplicar el sentido común" y ser "cuidadosos" con algunas medidas, mientras que Negri señaló que las aclaraciones del presidente Mauricio Macri debieran haber ocurrido "antes" y se hubieran "evitado mucha pelea innecesaria".



La controversia generada por el Correo y el intento de modificar la fórmula de actualización jubilatoria habilitó al mendocino Julio Cobos a declarar que "muchas de las reacciones del gobierno podrían haber sido otras de entrada si existiera un mayor diálogo o una mayor sinceridad de a quienes consultan de nuestro partido". "No puede ser que la única voz que se escuche sea la de 'Lilita' Carrió, porque muchas cosas las decimos en el momento oportuno", completó. En declaraciones a radio Milenium, el ex vicepresidente apuntó que "cuando uno administra una empresa, está acostumbrado a dar explicaciones hacia arriba, hacia los accionistas, pero cuando se gestiona la cosa pública, tiene que dar explicaciones hacia abajo". Cobos afirmó que "lo bueno y rescatable es que hay reconocimiento de los errores, aunque sean muchos los errores" aunque dijo que "lo ideal hacia adelante es que se cometan la mínima cantidad de errores". Por su parte, Negri, jefe del interbloque Cambiemos en la Cámara baja, sostuvo que "el presidente terminó poniendo mucha claridad" a la controversia por el Correo y la actualización jubilatoria, pero aclaró que le "hubiese gustado que eso ocurriera antes y nos hubiéramos evitado mucha pelea innecesaria". "Por supuesto que son errores que se corrigen, que prueba y error, sí no es lo ideal, pero entre persistir en el error por tener vergüenza yo prefiero que se corrija", subrayó el legislador, en diálogo con radio El Mundo. Alfonsín inició las críticas cuando tras la conferencia de Macri dijo que "estaba seguro que el Presidente corregiría los errores. Eso es bueno; y mejor es no equivocarse y más cuando es más fácil acertar que errar".