Elisa Carrió expresó su alegría tras la detención de César Milani por secuestros y torturas durante la última dictaduraen La Rioja. "Gracias a Dios se demuestra que Cristina Kirchner tuvo como Jefe del Ejército a un genocida y participe necesario en la muerte de Nisman", lanzó "Lilita". La diputada de la Coalición Cívica-ARI denunció a Milani por enriquecimiento ilícito, causa en la que está procesado, y también lo acusó por haber liberado la zona el día que el fiscal Alberto Nisman apareció muerto en su deparamento de Puerto Madero. Esta segunda causa hizo que Carrió fuera denunciada por el ex jefe del Ejército kirchnerista y ambos terminaran en una audiencia para mediar. Ese encuentro la diputada ledijo: "Usted no puede hacerme perder el tiempo a mi que soy una representante del pueblo, no pienso rectificarme en nada", le dijo.