"Es una luz de esperanza", dijo la hermana del soldado Ledo

La detención de César Milani, ex jefe del Ejército, se celebró frente a los Tribunales de La Rioja: una de las personas que festejó la noticia fue Graciela Ledo, la hermana del soldado Alberto Agapito Ledo, por cuya desaparición está siendo investigado el ex militar. “Esto es una luz de esperanza, hubo alegría y emoción, hace muchos años que venimos luchando por esto”, dijo a TN. La hermana del soldado Ledo, presente frente al juzgado del doctor Daniel Herrera Piedrabuena, que ordenó la detención con "prisión preventiva" del militar retirado agregó que “la causa Olivero y la causa Ledo demuestran las mismas acciones represivas”. "Estas son causas e imputaciones graves, que se denunciaron en 1979, y en 1984 nuevamente, donde no había ninguna combinación política con estas denuncias", explicó. Milani declaró el martes pasado en Tucumán por la desaparición del soldado Ledo. En esa oportunidad, no quedó detenido a pesar de los reclamos de los denunciantes. "El fiscal no pidió detención, estuvo flojo, débil", sostuvo Graciela Ledo. "Repitió el relato que viene dando a la prensa, pero ahora no pudo con su relato y las pruebas hicieron que quede detenido", dijo. "Tenemos una pequeña luz de esperanza, no queremos que se apague, queremos que quede preso hasta el juicio", manifestó.