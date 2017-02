El ex jefe del Ejército pasó su ultima noche libre en un hotel cinco estrellas

LA RIOJA- El ex jefe del Ejército César Milani pasó su última noche libre en el único hotel 5 estrellas de la ciudad de La Rioja y fue indagado durante tres horas en el juzgado federal a cargo de Daniel Herrera Piedrabuena, tras lo cual se determinó su detención. El teniente general retirado llegó a las 8.30 a los tribunales, aunque recién comenzó su indagatoria alrededor de las 10. El secretario de Derechos Humanos de la provincia, Delfor Brizuela, fue el encargado de anunciar la prisión preventiva del militar, acusado de secuestros y torturas contra tres ex detenidos políticos en la última dictadura: Pedro Adán Olivera, su hijo Ramón Alfredo Olivera y Verónica Matta.



Milani era un joven capitán al servicio de la inteligencia que se desempeñaba en el Batallón de Ingenieros 141 de La Rioja. También operó en Tucumán, donde está siendo investigado por la desaparición del soldado riojano Alberto Ledo. En la mañana de este viernes, la madre de Ledo, Marcela; su hermana Graciela; ex detenidos políticos y representantes de asociaciones de derechos humanos ocuparon el ingreso al juzgado federal, protegido preventivamente por un inusual número de uniformados.