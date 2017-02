El DT del seleccionado argentino de fútbol, Edgardo Bauza, avisó que el delantero Mauro Icardi no será convocado "por ahora" y evitó responderle a Diego Maradona, quien lo trató de traidor por haberse reunido con el delantero del Inter de Italia durante una gira por Europa de la que regresó este viernes después de 16 días.



El "Patón" comentó que su encuentro con el rosarino, capitán del equipo milanés, fue para "conversar de fútbol" pero postergó su eventual citación, siempre controvertida por los rumores de mala convivencia con los referentes del plantel "albiceleste".



Icardi, de 23 años, fue convocado solamente una vez, en el ciclo de Alejandro Sabella, para la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Brasil 2014. En la última jornada de esa competición, jugó ocho minutos frente a Uruguay en Montevideo.



Maradona cuestionó duramente a Bauza por aceptar una reunión con Icardi, a quien no le perdona la relación de pareja que mantiene con la modelo Wanda Nara, ex mujer del futbolista Maximiliano López, ambos compañeros en la Sampdoria de Italia en la temporada 2012-13.



"No pienso hablar más con él. Quiero ver a Bauza diciéndole a Messi si quiere ir a comer a la casa de Icardi o que Icardi vaya a comer a la de Messi después de lo de Maxi López", cuestionó Diego días atrás.



"Sobre eso no voy a contestar", eludió Bauza al arribar al aeropuerto internacional de Ezeiza, al tiempo que fue taxativo como la chance de llamar al rosarino en la próxima convocatoria: "Por ahora no".