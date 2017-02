Asesinan a cuchilladas a una mujer en Lomas de Zamora y detienen a su ex pareja

Una joven, madre de cuatro nenas de entre 1 y 8 años, fue asesinada de seis cuchilladas en su casa de la localidad bonaerense de Parque Barón, partido de Lomas de Zamora, y la Policía buscaba a su ex pareja que recientemente recuperó la libertad tras estar detenido por "violencia de género". Fuentes policiales informaron que la víctima fue Rocío Belén Zárate Ramírez, de 27 años, a quien mataron en su vivienda de la calle Potosíal 800, esquina O'Higgins. Sus hijas pidieron auxilio y un vecino llamó al 911 para avisar de lo sucedido.



La Policía buscaba a la ex pareja de la víctima, Lucas Obregón (27), al que la mujer ya había denunciado y que hace tres semanas recuperó la libertad tras estar detenido en la comisaría novena de Lomas de Zamora por haber violado la restricción perimetral impuesta por la Justicia. Tomó intervención la comisaría novena, donde se instruyeron las primeras actuaciones por "homicidio calificado", con intervención de la UFI 2 de Lomas. Se trata del segundo femicidio cometido en el distrito en los últimos cinco días. El 12 de febrero pasado, en horas de la mañana, Ramona Luque Blanco, de 42 años, fue asesinada a golpes con un martillo, en su mayoría en la cabeza, en su casa de General Hornos al 1700, en la localidad de Villa Fiorito, también en Lomas de Zamora. Horas después la ex pareja de la víctima fue detenida por efectivos de Prefectura Naval en la casa de su madre, en el barrio porteño de Barracas, hasta donde fue en remís.