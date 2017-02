Murió el actor y humorista Leo Rosenwasser

El actor y humorista Leo Rosenwasser a los 61 años tras sufrir un infarto en el apart hotel donde residía en el barrio de Belgrano, donde se encontraba junto a su novia. La muerte de Rosenwasser se produjo alrededor de las 00.30 mientras que se encontraba con su actual pareja Valeria Dollagaray, de 39 años, en el apart hotel Migueletes Plaza Belgrano, donde vivía. Rosenwasser se hizo famoso en los años '90 por formar parte del programa Videomatch, donde protagonizó recordadas cámaras ocultas como "Leo Leonor", "Rompé Pepe" y "Leo taxista". "Despertarme y enterarme lo de Leo. Que fuerte LPM. 'Panaderoooo', 'Rompé Pepe', 'Osoooo' 'Mirá como te meneo', son las frases que hoy se me vienen a la cabeza. Chau Leo querido", escribió Tinelli en su cuenta de Twitter en homenaje al humorista.