La Anses detalló que las jubilaciones recibirán un aumento en sus haberes del 12,96% desde marzo

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) informó que a partir del 1º de marzo más de 8,4 millones de pasivos recibirán un aumento en sus haberes del 12,96%. En un comunicado, la ANSES detalló que de ese total, 6,9 millones son jubilados y pensionados y 1,5 millones son titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y excombatientes de Malvinas. Además, al tiempo que el incremento también será aplicado a las Asignaciones Familiares (AAFF). En tanto, el monto de Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá de $1.103 a $1.246, favoreciendo en forma directa a más de 3,9 millones de niños.



También se eleva el valor de la Ayuda Escolar Anual a $1.043 por hijo, para asistir desde el Estado a los trabajadores formales, a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y los desocupados y trabajadores informales que perciben la AUH. Por otra parte, como se incrementó la ganancia no imponible en la última reforma del Impuesto a las Ganancias, también sube el tope salarial que permite la liquidación de AAFF para trabajadores subiendo de $30.000 por persona y $60.000 por grupo familiar a $36.804 por persona y $73.608 por grupo familiar. Asimismo, a partir del 1º de marzo se elevan las asignaciones por Nacimiento, pasando a $1.452, por Adopción a $8.703, por Matrimonio a $2.176 y por Cónyuge a $299 para jubilados. A partir de la aplicación de la movilidad a la totalidad de las AAFF (trabajadores registrados y no registrados y/o desocupados), se verán beneficiados 8.916.063 de niños. La medida significa una inversión social anual por parte del Estado Nacional de $122.140 millones, de los cuales $105.132 millones se destinan a jubilaciones y pensiones y $17.008 millones a las AAFF.