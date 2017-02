16.02.2017 | El Presidente dijo "reconocer que faltó algo de mi parte, no pensamos un mecanismo para controversias judiciales que existe entre el Correo y el Estado, donde el concesionario del Correo era mi padre",

El presidente Mauricio Macri anunció que el gobierno volverá a "foja cero" en el acuerdo alcanzado entre el gobierno y el Correo "porque no hay ningun hecho consolidado" el entendimiento. Durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, Macri dijo "reconocer que faltó algo de mi parte, no pensamos un mecanismo para controversias judiciales que existe entre el Correo y el Estado, donde el concesionario del Correo era mi padre", tras lo cual anunció que "lo he instruído" al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, a "que volvamos a foja cero porque no hay ningun hecho consolidado". "Empecemos de cero, queremos un acuerdo integral de este problema y que ustedes (los jueces) dispongan y nos traigan una propuesta porque hay que resolverlo", señaló el primer mandatario.