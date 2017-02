El fiscal federal Ramiro González promovió una investigación penal contra el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, por "apología del crimen". Lo hizo a raíz de los dichos en los que el funcionario negó la existencia de un "plan sistemático" durante la última dictadura para la desaparición de opositores. El fiscal impulsó la acción ante la denuncia formulada por un grupo de legisladores del Frente para la Victoria (FpV).



Gómez Centurión, quien participó de los levantamientos "carapintadas" durante el gobierno de Raúl Alfonsín, dijo días pasados que "no fue un plan sistemático para desaparecer per También sostuvo que "la desaparición de miles de personas es terrible. Es un análisis de causa-consecuencia. Y el número no es pornográfico en la medida de cómo lo desarrollemos, porque 8.000 personas muertas desde el punto de vista social es espantoso, pero desde el punto de vista histórico no es lo mismo 8.000 verdades que 22 mil mentiras".