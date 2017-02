El diputado del PRO Eduardo Amadeo acusó a la oposición de hacer "caranchaje político" por haber planteado que se había reformado la ley de movilidad jubilatoria por decreto en el marco del cambio del porcentaje en el aumento de las jubilaciones, aunque admitió que hubo un "error de tiempo" en anunciar la modificación. "Yo creo que esto es menor, porque no estamos jorobando a nadie", analizó sobre la medida de la ANSeS, y luego puntualizó: "No son 3 mil pesos, son 20 pesos". Amadeo planteó que el anuncio de la ANSeS del aumento del 12,65 por ciento en los haberes de los jubilados y no del 12,96 como debería haber surgido del cálculo anterior "generó ruido" en medio del debate cuando se trataba en el Congreso la reforma de ART.



"Hubo un error de tiempo pero no de mala leche, porque lo que se quiere es que la cosa funcione bien, la oposición obviamente genera mala leche y armaron este despiole que tiene mucho de hipocresía", destacó el legislador oficialista. De esta manera, salió a cuestionar a los sectores de la oposición que denunciaron una baja en las jubilaciones al plantearse la diferencia en el cálculo. Durante un reportaje en radio Mitre, Amadeo, sin embargo, defendió "el respetable enojo" de la diputada Elisa Carrió, porque "ella creyó que se había reformado la ley de movilidad jubilatoria por decreto". "Anoche hubo mucho caranchaje político, ya que algunos dijeron que se le iba a sacar 3 mil pesos a los jubilados, de que se reformando la ley de movilidad por decreto, lo cual es un delirio", consideró Amadeo. Para el diputado, el anuncio "habría que haberlo hecho en otro momento", pero justificó: "Este Gobierno está con un ritmo de transformaciones muy fuertes y es cierto que se le escapan estos errores". El miércoles, el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, tras reunirse con el presidente Mauricio Macri, anunció que las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares aumentarán 12,65 por ciento desde el 1° de marzo, y el haber mínimo aumentará de 5661 a 6377 pesos.