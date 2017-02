Un diputado K de Chubut renunció a su bloque en duros términos. Entre otras cosas calificó a las reuniones como “la jaula de las locas”. Se trata de Alfredo Di Filippo quien desde hace tiempo venía distanciándose de sus compañeros de bancada. Ahora hizo pública su decisión con una carta que le envió al presidente de la bancada Javier Touriñan. Es la cuarta deserción que sufre el kirchnerismo en la Legislatura chubutense. Y según los medios locales, puede haber algunas más. En el texto de su renuncia Di Filippo asegura que “las reuniones de bloque últimamente parecen como les dije alguna vez, la jaula de las locas:chistes, discusiones inconducentes y otros tratando únicamente de buscar caminos para que el Gobierno no pueda gobernar”. Según publicó el diario Jornada, el diputado (quien podría formar un bloque unipersonal) dice también que “se instalaron distintos discursos que no comparto de ninguna manera y que hace muy incómoda mi posición en el bloque por lo tanto, como es de lógica pura, en donde uno no se siente cómodo y además no lo quieren, lo mejor es apartarse para no sentirse incómodo ni incomodar”. “Te quiero recordar -agrega Di Filippo en la carta a Touriñán- que como nunca pido cargos ni viáticos o peleo por gastos de bloque o por un coche nuevo, las sanciones que crean me corresponden te autorizo a tomarlas sin inconveniente, porque sé que algunos cuentan muy desesperadamente estas prebendas que corresponden como legisladores y que como bien sabés nunca fue preocupación ni disputa en mi caso.” Además el diputado provincial le recuerda que “jamás voté en contra de una decisión del bloque y siempre acompañé hasta los proyectos más duros y complicados, incluso algunos que se me endilgaron sin ser de mi autoría ni haber participado en su redacción”. Hasta ahora ninguno de sus compañeros de bancada le contestó.