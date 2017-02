El ministro de Hacienda de San Juan, Roberto Gattoni, acusó al ministro de Educación Esteban Bullrich de adoptar una postura "caprichosa", al reducir los fondos que la Nación aporta para el pago de salarios de docentes de siete provincias, "desfinanciando" así a los distritos cuando están a punto de iniciar las paritarias. El ministro sanjuanino relató que cuando participó este martes del encuentro con autoridades nacionales y provinciales sobre reformas a la coparticipación federal, aseguró que se vivieron "momentos de alguna incomodidad en la discusión" cuando le tocó el turno de hablar a Bullrich, contrariamente a lo que sucedió con el resto de los temas debatidos en los que el intercambio fue "cordial". En el encuentro, "Esteban Bullrich ratificó su postura de no actualizar el Fondo (Nacional) de Incentivo Docente (FONID) y mantenerlo en 1.210 pesos (por trabajador) y de hacer una quita del 25 por ciento en el Fondo Compensador", subrayó, en declaraciones a radio ECO Medios.



El anuncio del recorte "no fue tomado con agrado en general por las provincias, hubo inclusive momentos de algunas incomodidad en la discusión", remarcó. El titular de la cartera de Educación "tiene una decisión política muy firme de no contribuir a financiar los salarios vinculados a la educación y genera un problema adicional a las provincias", se quejó el ministro sanjuanino. Bullrich, continuó, "se corre, desfinanciando la posibilidad de mejorar los salarios de los docentes para 2017". Esa postura, opinó Gattoni, "parece más por una cuestión caprichosa", ya que el "ahorro" que implicará el recorte "en su conjunto son alrededor de 480 millones de pesos", en el marco de "un presupuesto de educación que alcanza a los 130 mil millones de pesos". Por eso, cuando el lunes próximo el gobierno de San Juan inicie junto a los gremios el debate en paritarias "diré que el ministro de Educación nos ha comunicado que no hay incremento del FONID y hay recorte en el Fondo Compensador, que son dos ítems que impactan en el salario del docente", manifestó.