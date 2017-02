Stolbizer denunció por presunto lavado la compra del departamento donde vive Florencia Kirchner

La diputada nacional y principal referente del GEN, Margarita Stolbizer, pidió al juez federal Claudio Bonadio que investigue si hubo lavado de dinero en la compra del departamento donde vive Florencia Kirchner en el barrio porteño de Constitución, en un pedido de ampliación de investigación presentado en la causa conocida como "Los Sauces". Además, a través de su abogada Silvina Martínez, la diputada requirió que "se investigue el origen de sucesivas transferencias a la cuenta bancaria de la sucesión de Néstor Kirchner durante el año 2016, particularmente un depósito de más de 6 millones de pesos del mes de septiembre", en base a informes presentados por la interventora designada por Bonadio, Raquel Moyano. En el escrito entregado al juez, la diputada que actúa como "amicus curiae", es decir, amiga del tribunal, en el caso Los Sauces agregó además información sobre pagos hechos a esa sociedad de la familia de la ex presidenta Cristina Kirchner por parte de empresas vinculadas a empresarios beneficiados con obra pública nacional en su gobierno. Los hijos de la ex presidenta, Florencia y Máximo, están citados a declaración indagatoria en la causa para el próximo 6 de marzo y su madre, la ex presidenta, un día después. La diputada pidió a Bonadio que se amplíe la investigación por la compra realizada por la sociedad de la familia, "Los Sauces SA" del departamento de la calle San José en el barrio porteño de Constitución donde vive Florencia "por resultar una operación sospechosa del delito de lavado de activos". Y detalló que el 6 de mayo de 2015 hubo un depósito en efectivo en la cuenta "Los Sauces SA" del Banco Nación sucursal Santa Cruz por cuatro millones de pesos y que el mismo día se realizó una extracción por 3.959.000 millones. "Según fuera informado por el Banco Nación, quien realizó dicho aporte en efectivo es la Sra. Cristina Fernández de Kirchner, quien debió cargar 40.000 billetes de 100 pesos para poder realizar dicho depósito", agregó la denunciante. Y "ese mismo día de mayo de 2015 la empresa Los Sauces emitió un cheque de servicios por $3.959.000, debitándose esa suma de la cuenta corriente de la empresa en el Banco Nación. El importe se utilizó para la compra de Cedines que se destinaron finalmente para la adquisición del inmueble de la calle San José esquina Humberto Primo", concluyó. En un informe elaborado por la Unidad de Información Financiera, UIF, se advirtió desconocer el origen del dinero. "Mediante Acta N° 25 del 6/5/2015, (el mismo día que Cristina Fernández realiza el depósito de varios kilos de billetes de 100 pesos en efectivo) se autoriza a la presidenta del Directorio a adquirir para la sociedad el inmueble donde actualmente habita la Sra. Florencia Kirchner" y se escrituró seis días más tarde por 370.000 dólares en Certificados de Depósito para Inversión (Cedines), agregó Stolbizer. En cuanto a la cuenta de la sucesión del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, la interventora advirtió que "registraba ingresos por poco más de 1 millón de pesos mensuales durante todo el año 2016, destacándose la transferencia que recibió el 2 de septiembre de 2016 por $6.829.065,88". "Se solicita en consecuencia, se requiera información en relación a las sucesivas transferencias en general y en particular la realizada en septiembre de 2016, toda vez que supera ampliamente el ingreso que recibía habitualmente por el alquiler de los inmuebles de propiedad de la sucesión de Néstor Kirchner y/o de sus herederos", concluyó la diputada.