El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, calificó como una "barbaridad" a la imputación en su contra y el presidente Mauricio Macri en la causa por el acuerdo del Correo Argentino y el Gobierno, y acusó a la oposición de montar un "show" en el Congreso para usufructuarlo "políticamente" en un año electoral. Sin embargo, reconoció un "problema de transparencia" en el consenso de pago de deuda alcanzado con la firma de la familia presidencial, sobre el que dijo que la administración nacional lo quiere "resolver con más transparencia", mediante la intervención de la Auditoría General de la Nación, la Oficina Anticorrupción y la Procuración del Tesoro de la Nación. "Es una barbaridad lo que ha hecho el fiscal (Juan Pedro Zoni). Recibe una denuncia: al presidente lo denuncian, no es a Juan Pérez. El presidente no es cualquiera, es el presidente. Merecía una mínima investigación", cuestionó Aguad en declaraciones a radio Mitre.



El ministro, en esa línea, dijo que le "sorprende" la imputación y cuestionó que el fiscal "habla de daños" y perjuicios contra el Estado en su actuación, mientras que "el acuerdo no está concluido".

"Lo imputó al presidente con la denuncia de (el dirigente kirchnerista Martín) Sabbatella, que es falsa. Tiene que hacer una investigación previa para ver la verosimilitud de la denuncia", protestó. Zoni promovió acción tras una presentación ante el Juzgado Criminal y Correccional 4, a cargo de Ariel Lijo, por los presuntos delitos de "fraude en perjuicio de la administración pública" y "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas". "Esos 70 mil millones de pesos (de presunta condonación al Correo Argentino) que denunció Sabbatella son falsos. La denuncia es falsa porque está asentada sobre hechos falsos. El fiscal debió rechazar la denuncia con sólo una investigación que le duraba 24 horas", criticó hoy Aguad. Por otra parte, cuestionó a los diputados de la oposición que comenzaron a investigar el caso desde la Comisión de Comunicaciones, presidida por el massista Juan Fernando Brügge. "Hicieron una reunión que no está convalidada por la Comisión porque la Comisión nunca se reunió. No se quiere encontrar una solución; lo que se quiere es usar políticamente este tema en medio de una campaña electoral que ya empezó", consideró el funcionario macrista. Y agregó: "Esta seudo comisión del Congreso ha citado al padre de Mauricio (Franco Macri). ¿Por qué no lo citan a (el ex ministro de Planificación Federal, Julio) De Vido?". "También a Aníbal Fernández, que fue jefe de Gabinete, o a (Sergio) Massa (que tuvo el mismo cargo) para preguntarle: '¿por qué no cobraste este crédito?'. Si vamos a hacer el show, hacelo completo: citalo a De Vido", finalizó el ministro.