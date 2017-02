15.02.2017 | El funcionario defendió al Presidente en el medio de la polémica por el Correo, al destacar que la "vida" del actual jefe de Estado "siempre fue pública", y justificó que por ahora no habla públicamente sobre la cuestión "porque no son sus intereses".

El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, sostuvo que por ahora "no corre nada" respecto al convenio entre el Correo Argentino y el Estado, porque tiene que ser "homologado" por la Justicia, y estimó que "la solución final va a ser buena". "Durante 13 años el Estado no cobró un mango, acá hay un preacuerdo que por lo menos pone una discusión transparente que lo decidirá la Justicia", destacó Lombardi. El funcionario defendió al presidente Mauricio Macri en el medio de la polémica por el Correo, al destacar que la "vida" del actual jefe de Estado "siempre fue pública", y justificó que por ahora no habla públicamente sobre la cuestión "porque no son sus intereses".



"Acá tenés una propuesta de acuerdo que tiene que ser homologada por la Justicia, por lo tanto hasta el día de hoy no corre nada", subrayó en diálogo con radio Con Vos. Para Lombardi, "no haber actuado durante 12 años" en el tema de la deuda entre el Correo y el Estado "debilitó y perjudicó al Estado". "La Justicia se va a expedir, la solución final va a ser buena", pronosticó Lombardi, quien agregó: "Obviamente que todo nace de una convocatoria de acreedores de una privatización hecha por el menemismo, que el gobierno kirchnerista nunca resolvió". El fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó ayer al presidente Macri y al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, por supuestos delitos que se habrían cometido en el marco del acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino durante el concurso preventivo de la firma, propietaria de la familia presidencial. Aunque Zoni no precisó los cargos imputados, consideró que el caso merece una investigación porque "se observa un perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado y en el patrimonio de los acreedores minoritarios".