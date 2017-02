Diputados convocan a Oscar Aguad, Franco Macri y Laura Alonso

Diputados nacionales del Frente Renovador, del Justicialismo y de Progresistas invitaron al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, para que el próximo martes brinde detalles ante una comisión de la Cámara baja sobre el acuerdo entre el Estado y Correo Argentino S.A.

Ante esto, el presidente del interbloque Cambiemos, Mario Negri (UCR), anticipó que el oficialismo "no tiene inconvenientes" en que el funcionario concurra a la comisión de Comunicaciones a dar las explicaciones que correspondan.



En una rueda de prensa en la Cámara baja, el presidente de la comisión de Comunicaciones, Juan Brügge (Frente Renovador-UNA), declaró que estamos ante "un proceso que requiere transparencia por los valores e intereses que están en juego".



"Queremos dar una solución con las herramientas con las que contamos para determinar en qué momento el Estado va a recuperar los fondos que les corresponden", agregó.



Por su parte, la diputada del GEN, Margarita Stolbizer justificó la convocatoria al ministro al señalar que se trata de "un caso grave" ya que "no es el primero ni el único caso en este Gobierno de conflicto de intereses" y pidió resolver el problema en el marco del "plano institucional".



Durante la rueda de prensa, los legisladores pidieron también la presencia para el próximo martes de Franco Macri, padre del presidente Mauricio Macri, de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso; del actual titular de esa empresa; y del sindico general de la Nación, entre otros.



En nombre del bloque Justicialista, el salteño Pablo Kosiner dijo que "cuesta creer que la principal figura política del país -por el Presidente de la Nación- no supiera de este tema" y que "es muy disímil el grado de exigencia al Estado nacional respecto del esfuerzo que está haciendo el pueblo".



Desde Libres del Sur, Victoria Donda, cuestionó: "Se llaman Cambiemos, y nos preguntamos que es lo que vienen a cambiar; porque me parece que a esta película ya la vimos", y remarcó, que "si le debés plata al Estado, tenés que devolver lo que debés, y no buscar un plan para pagar menos".



La socialista Gabriela Troiano, también integrante del interbloque Progresistas, advirtió: "Llama poderosamente la atención la forma sistemática en que el Gobierno comete 'errores'. Y lo curioso es que esos errores no pasan para los jubilados, los trabajadores o el que paga los impuestos, pasan siempre para el mismo lado".



Ante una consulta sobre la posible intervención de la Auditoria General de la Nación, que esta mañana deslindó su posible intervención, la integrante de la comisión Mixta Revisora de Cuentas, Carla Pitiot (Frente Renovador) aclaró que "su función es 'ex post'" es decir una vez que ha finalizado el ejercicio, por lo que no puede expedirse sobre este tema".



"La que debe intervenir es la Sindicatura General de la Nación, que ya debió haber actuado", aclaró la diputada massista.



Con relación a la no participación en la conferencia del Frente para la Victoria-PJ -principal bloque opositor de la Cámara-, el delasotista Brügge, aclaró: "Acá no se excluye a nadie, de hecho en la comisión de Comunicaciones todos los bloques tienen representación. Pero nosotros somos los impulsores".



Más allá de las explicaciones formales, lo concreto es que desde los bloques que participaron de la conferencia preferían "evitar la foto con el kirchnerismo", según explicaron voceros de los espacios participantes.



El pedido para que Aguad asista al Congreso había sido formulado la semana pasada por diputados del Justicialismo y el Frente Renovador, e incluso el funcionario había dejado trascender que se reuniría con los principales referentes de la oposición.



Finalmente, esa reunión no se concretó, y el funcionario optó, en cambio, por presentarse esta noche ante los diputados oficialistas en un encuentro a puertas cerradas.



Más allá de esto, el tema del Correo sería planteado por la oposición en la sesión de mañana, en la que el oficialismo buscará aprobar el proyecto aprobado por el Senado que establece cambios en el régimen de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART), según anticiparon algunos dirigentes del arco opositor en las últimas horas.