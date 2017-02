El defensor Juan Manuel Insaurralde se asumió culpable de su pelea con su compañero Jonathan Silva, en el entrenamiento de Boca Juniors, y la atribuyó a "cinco segundos de calentura". Sentado junto a Silva, en una exposición ante la prensa en la que no se aceptaron preguntas, Insaurralde expresó sus "disculpas a Jony, a mis compañeros, al cuerpo técnico, a la gente y al club". "Todos vieron lo que pasó -agregó-, no estuvo bien lo que hice. Fueron cinco segundos de calentura y la verdad es que no es oportuno porque estamos viviendo un clima bueno, se está entrenando muy bien".



Según el zaguero central, "al pasar esto se hace una bola y no pasa nada. Pido disculpas y no se va a repetir. Ya hablé con Jony. Seguramente mañana hablaremos con el plantel y el cuerpo técnico". Por su parte, Silva también se refirió a "un momento de calentura" y añadió que "para que no se hable algo, en el vestuario estamos bien". Asimismo, expresó que "le puede suceder a cualquiera".