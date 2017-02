Fuerte aumento en los peajes porteños, los accesos a la Capital y la autopista Buenos Aires-La Plata

Los peajes en la autopista Buenos Aires-La Plata y la autovía 2 aumentarán mañana el 66 y el 33 por ciento, respectivamente, mientras que a partir del viernes regirá una suba del 66 por ciento para los accesos Norte y Oeste. El nuevo cuadro tarifario, aprobado mediante las Resoluciones 78 y 79 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, fue justificado en la necesidad de realizar obras para "asegurar la transitabilidad de la traza" de ambas rutas que actualmente explota la empresa estatal AUBASA. En la autopista Buenos Aires-La Plata, los peajes Dock Sud y Hudson, sentido Capital-La Plata, aumentarán para la Categoría 1 (motos) de 8 a 10 pesos y de 10 a 12 en hora pico, mientras que para la Categoría 2 (vehículos de dos ejes que no superen 2,10 metros de altura) pasará de 15 a 20 pesos y de 20 a 25, respectivamente. Las categorías 3 y 4 (dos ejes que superen 2,10 metros y tres o cuatro ejes que no superen 2,10 metros) se elevarán a 60 pesos y 75 pesos en horario de mayor tránsito, y la categoría 5 (vehículos de tres o cuatro ejes que superen los 2,10 metros) a 80 pesos y 100 pesos. El horario pico en la autopista Buenos Aires-La Plata va de 7 a 10 sentido a la Capital Federal y de 17 a 20, mano a la provincia. En sentido La Plata-Capital Federal se abonan las dos tarifas en la estación de peaje Hudson; allí, la categoría 1 sube de 16 a 20 pesos y de 20 a 25 pesos en horario pico y la categoría 2 de 30 a 40 pesos y de 40 a 50 pesos en el horario de mayor congestión. El cambio de tarifa para la Autovía 2 incluye actualizaciones en los cinco peajes que van hacia la costa bonaerense: Samborombón, La Huella, Madariaga, Mar Chiquita y Maipú. Los peajes de Samborombón y Maipú pasarán a costar de 45 a 75 pesos, al igual que en la Ruta 11 el peaje de La Huella, lo que representa un incremento promedio del 66%. AUBASA dijo que prevé para estas rutas "la ejecución de obras emblemáticas que responden a una histórica demanda para mejorar la seguridad en los caminos hacia la Costa". Por otra parte, el Gobierno nacional autorizó un incremento de los peajes en los accesos norte y oeste a la Capital Federal, que comenzará a regir el viernes, con subas de más del 66 por ciento para los autos particulares que circulen en "horario de congestión" y abonen en forma manual. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, se autorizó a las empresas Autopistas del Sol, concesionaria del Acceso Norte, y a Grupo Concesionario del Oeste, a cargo del Acceso Oeste, a aplicar un nuevo cuadro tarifario, que contempla "incentivos para que los vehículos se desplacen en horas de menor tránsito". Las categorías de horarios establecidos son: "de congestión", que será de lunes a viernes entre las 7 y las 9 y entre las 17 y las 19; "pico", de 6 a 7, de 9 a 10, de 16 a 17 y de 19 a 20; "promoción", de 0 a 5 y de 22 a 24 para los autos particulares, y "valle", para horarios no incluidos en las otras categorías. Un automóvil pasará de pagar en "hora de congestión", si lo hace manualmente, de 30 a 50 pesos, lo que representa un incremento del 66,66 por ciento. En la autopista Del Sol, el pago manual para un vehículo categoría 2 será de 20 pesos en el horario de promoción, de 30 en el valle, de 40 en el horario pico, y de 50 pesos en el de congestión. Si lo hace con telepase será de 15 pesos para la promoción, 21 para el horario valle, 28 para el pico y 35 pesos para el de congestión. En la autopista del Oeste, para el pago manual será de 25 pesos para la promoción, 35 para el horario valle, 45 para la hora pico y 55 para la de congestión. En forma automática, es decir telepase o sube, 17,50 promoción; 24,50 valle, 31,50 pico y 36,50 congestión.