El jefe de Gabinete, Marcos Peña, defendió los incrementos en las tarifas de los servicios públicos al asegurar que son "para promover una mayor inversión". En ese sentido, confió en que a pesar del impacto que tienen esas subas, el Gobierno podrá cumplir con la meta de inflación planteada por el Banco Central en torno al 17 por ciento para este año. "Hoy la inflación está en el séptimo mes en torno del 1,5 por ciento y aspiramos cumplir la meta del Banco Central, de entre el 15 y el 17 por ciento. Y creemos que los reajustes tarifarios son para promover justamente una mayor inversión", expresó el funcionario durante una conferencia de prensa brindada en la Casa de Gobierno.



Peña explicó que gracias a ese "sinceramiento" en las tarifas "este verano se redujeron más de un 50 por ciento los cortes de luz en los domicilios, se aumentaron las inversiones en energías alternativas, en nuevas plantas y esquemas de distribución, para justamente tener un mejor servicio". Además, recordó que los incrementos fueron discutidos "en las audiencias públicas, que no se hacían desde hacía 15 años", algo que, según el funcionario, "explica la falta de inversión por la que todavía hay muchísimos argentinos que no tienen gas de red, por ejemplo". En ese marco, resaltó que "desde el primer día" trabajan "en un proceso de baja de la inflación", sostuvo que el kirchnerismo "terminó alimentando una situación de injusticia en muchos casos territorial, también social, porque no necesariamente los subsidios del Estado, que son una herramienta muy importante que nosotros sostenemos, iban a quienes más necesitamos". Al referirse a los reiterados aumentos en los peajes de las distintas rutas y autopistas del país, Peña afirmó que el Gobierno "está haciendo un récord de cantidad de kilómetros". Asimismo, dijo que "eso es fruto de la inversión del Estado que ha logrado poner transparencia en la obra pública, que ha reducido ese costo enorme de corrupción que había en el Gobierno anterior, y que al mismo tiempo, comienza y termina las obras cuando dice que lo va a hacer". "Estamos trabajando todos los días para que los resultados lleguen lo más rápido posible. En algunos casos son más rápidos, en otros cuesta más, pero estamos muy comprometidos en ese aspecto", concluyó.