La diputada nacional y líder de GEN, Margarita Stolbizer, volvió a cargar contra el acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino, al definirlo como "perjudicial para el Estado", pero dijo creer "en la buena fe" de su principal impulsor, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad. No obstante, advirtió que el convenio dejó a la administración central "al límite de la violación de la ética pública", a raíz del "conflicto de intereses" entre el presidente Mauricio Macri y su familia, a cargo de la empresa postal hasta su reestatización en 2003. "Hoy, estamos frente a esta situación porque nos enteramos de que una fiscal (por Gabriela Boquín) dice que el acuerdo celebrado por el gobierno de (Mauricio) Macri con el padre de Macri (Franco) es abusivo y perjudicial para el Estado", resaltó Stolbizer.



La legisladora, en diálogo con radio Con Vos, amplió: "De lo perjudicial, a esta altura, casi no caben dudas". La diputada puntualizó que "se debían de aquel momento (por 2001) 300 millones, dólares o pesos porque justo es un momento para el que no sabemos exactamente cómo se hace el cálculo", por la convertibilidad. "Y, con el plan de pagos hoy, en el mejor de los casos, van a pagar 100 millones ó 120 millones de pesos, o sea 8 millones de pesos", completó Stolbizer. Además, alertó sobre "el conflicto de intereses con el propio presidente" y su familia, para después advertir que el convenio pone al Gobierno "al límite de la violación de la ética pública". Sin embargo, dijo que tras analizar el acuerdo "no" encontró "la posibilidad de un delito". Stolbizer, consultada por la actuación de Aguad, respondió: "Yo creo en la buena fe; es una persona honesta y no tengo por qué pensar que hubo otra cosa en el medio". La diputada recordó que habló con ese ministro sobre el convenio y consideró que, "frente a la inacción de todos estos años del gobierno anterior, si él no hacía algo para cobrarle la deuda a (la familia) Macri, él era pasible de que se lo denunciara por incumplimiento de los deberes de funcionario, que es lo que ocurre con los anteriores". "Entonces, avanzaron en el cobro, pero terminaron atrapados en la realidad que tiene el ponerle la firma a un acuerdo de este tipo", finalizó.