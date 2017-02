El Gobierno le pedirá una audiencia "urgente" a la "Cámara Federal" para que resuelva el conflicto por el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino, a la vez que le solicitará un "veredicto técnico" a la Auditoría General de la Nación (AGN) antes que el Ejecutivo suscriba "a una postura definitiva" sobre el tema. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó que "frente a la discusión" que generó el acuerdo firmado en junio del año pasado con la compañía postal que pertenecía al empresario Franco Macri, padre del jefe de Estado, "el planteo del Gobierno es solicitar una audiencia lo más rápido posible, con carácter de urgente, a la Cámara Federal, para pedirle que aborde la problemática de manera integral y que incorpore en el análisis los juicios que esta empresa le ha hecho al Estado". En conferencia de prensa, el funcionario también enfatizó que "es importante investigar por qué no se hizo el acuerdo" entre el Estado y el Correo Argentino "en los 12 años de kirchnerismo" y expresó que "ojalá que los que gobernaron antes tengan la misma predisposición de transparentar" que el Gobierno.



Además, puntualizó que "el Estado Nacional, como parte de estos juicios, le solicitará a la Auditoria General de la Nación que dé un veredicto técnico antes de suscribir a una postura definitiva" para evitar "cualquier duda de conflicto de intereses". "Esto es otro reaseguro extra, porque nosotros estamos absolutamente comprometidos y convencidos de transparentar todas las acciones del Gobierno, sobre todo esto que puede generar sus dudas", explicó el funcionario en una conferencia de prensa en la Quinta Olivos que dio en conjunto con el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad. El funcionario consideró que "es muy importante que la Cámara Federal pueda plantear una mirada integral y eventualmente convocar a un panel de expertos independientes que den una mirada de cuál es la mejor resolución", luego que la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, pidió rechazar el acuerdo, al que calificó de "abusivo". En este sentido, Aguad le reclamó a la Justicia que "resuelva" sobre la "equidad o inequidad" del convenio cuestionado por la oposición, con el que se estableció que el Grupo Macri pague 600 millones de pesos a 15 años por una deuda original que en 2001 ascendía a 296 millones de pesos. El dirigente radical también insistió en que el presidente Mauricio Macri "jamás se interesó por este tema" y destacó que luego de conocerse el fallo de la fiscal "lo único que pidió" que la discusión se solucione "con la participación de los tres poderes del Estado". Peña también apuntó contra el kirchnerismo por no haber cerrado un acuerdo con el Correo Argentino a pesar de que el concurso de acreedores que determinó el monto de la deuda de la empresa se hizo en 2003 y criticó a la ex presidenta Cristina Fernández, al sostener que "denuncia livianamente" presuntas irregularidades del Gobierno. El jefe de Gabinete aseguró que el Gobierno está "tranquilo" en cuanto a su actuación por la deuda con el Correo, y contrapuso su desempeño al "festival de corrupción de los últimos 12 años". Al respecto, destacó que "el procurador del Tesoro (Carlos Balbín), ante el requerimiento del fiscal que quiere hacer una investigación de los funcionarios en este tema, planteará un análisis de todos los funcionarios desde el 2002 hasta la fecha para entender el porqué de esta desidia que le costó tanto al Estado". El funcionario sentenció que "éste es un tema que jamás ha sido debatido en forma política ni de forma puntual con el Presidente porque es un tema técnico de carácter judicial en el que Estado, como con muchos otros temas, actúa mediante sus áreas competentes", a la vez que consideró que "en un año electoral, estas discusiones se van a llevar a un plano político permanentemente". "Estamos absolutamente tranquilos y convencidos de lo que somos y de lo que vinimos a hacer en la Argentina, un cambio sobre la forma en que se gobierna, sobre la transparencia, sobre la conducta de los funcionarios", planteó Peña.