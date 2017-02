Encuentran el cadáver de un adolescente adentro de un contenedor de residuos y su familia denunció que estaba amenazado

El cadáver de un adolescente de 17 años fue encontrado en un contenedor de basura ubicado en el barrio de Villa Soldati y su familia denunció que el chico estaba amenazado de muerte por un vecino. Fuentes de la investigación informaron que peritos procuraban determinar las causas del deceso y precisaron que el cuerpo fue hallado a las 5.30, cubierto por una bolsa de plástico negra, en la calle Laguna, entre los pasajes "F" y "G", a pocos metros de donde vivía el adolescente. Belén Mansilla, hermana del chico -identificado como Martín-, contó que el adolescente dejó la casa familiar a la una de la madrugada para encontrarse con un amigo en el cruce de Launa y el pasaje "F".



"Los dos estaban juntos en esa esquina y, en un momento de la madrugada, el amigo le dijo a Martín que iba hasta su casa a buscar algo", relató la joven. Belén agregó: "Cuando volvió al lugar, lo vio a mi hermano tirado en el piso; había mucha sangre y salió corriendo para avisarle a mi mamá". Poco después, el cadáver fue encontrado por unos vecinos en un contenedor de basura cercano.

"Cuando le avisaron a mi mamá y ella fue, ya había tres gendarmes en el lugar", sostuvo la hermana del chico. La joven, consultada sobre si conocía la causa de la muerte de Martín, respondió: "Mi hermano un día vino de bailar, hizo quilombo con un señor que es boliviano y él (por ese vecino) le había dicho que le iba a dar un tiro en el pecho". No obstante, la joven manifestó "no" saber la identidad de esa persona. Belén, preguntada sobre si el deceso de su hermano fue causado por balazos, dijo no conocerlo, pero agregó que en el lugar fueron encontradas "tres vainas" de proyectil. Las fuentes del caso consultadas precisaron que las primeras pericias estuvieron a cargo de personal de la Gendarmería Nacional y miembros de la Policía de la Ciudad.