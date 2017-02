Oficializan la creación de la comisión para debatir la reforma del Código Penal

El Poder Ejecutivo Nacional dispuso la creación, en el ámbito del Ministerio de Justicia, de la Comisión para la reforma del Código Penal, que deberá elaborar un anteproyecto de ley de reforma y actualización integral de dicho Código, que concentre toda la legislación penal en un único cuerpo normativo.

Precisa que la Comisión buscará asegurar la representación federal y pluralista de la sociedad, procurando la protección y promoción de los derechos humanos, teniendo en consideración y recabando especialmente las opiniones de las Organizaciones no Gubernamentales, asociaciones que nucleen a víctimas o familiares de víctimas de hechos delictivos y especialistas en disciplinas afines o conexas a la materia penal.



La Comisión tendrá un año de plazo y fue constituida con Mariano Hernán Borinsky, presidente; Carlos Mauricio González Guerra, Secretario; Pablo Nicolás Turano, Secretario Adjunto, Carlos Alberto Mahiques,, Patricia Marcela Llerena, Daniel Erbetta, Víctor María Vélez, Pablo López Viñals, Guillermo Jorge Yacobucci, Fernando Jorge Córdoba y Patricia Susana Ziffer.



También la integrarán un representante del Ministerio de Seguridad y otro del Ministerio de Desarrollo Social. Todos desarrollarán su tarea “ad honorem”.



La Comisión fue constituida a través del Decreto 103/2017, publicado este martes en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Mauricio Macri y la ministra de seguridad, Patricia Bullrich.



El Código Penal fue promulgado en 1921 mediante la ley 11.179, entró en vigencia 1922 y desde entonces fue objeto de distintas reformas parciales mediante leyes y decretos.



Con el fin de abordar una reforma integral, en 2004 se creó la comisión para la elaboración del proyecto de ley de reforma y actualización, formada por especialistas notables que no alcanzaron el propósito y el último intento fue en 2012 con la creación de otra comisión que tampoco logró su cometido, señala el texto.



La última comisión estuvo formada por el entonces diputado nacional Federico Pinedo (PRO), los juristas Eugenio Zaffaroni, Ricardo Gil Lavedra y León Arslanian y la ex legisladora socialista María Elena Barbagelata, quienes en 2014 entregaron un anteproyecto para su debate en el Congreso.



En los fundamentos del decreto publicado este martes, se indica que la tarea de esta nueva comisión será "tener en consideración, por un lado, los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, en los términos del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, y por otro los avances en materia de integración regional del país, favoreciendo la armonización de la legislación en sus aspectos fundamentales".