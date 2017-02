Ariel Rojas ya es el segundo refuerzo de River

El mediocampista Ariel Rojas se realizó hoy la revisión médica y en las próximas horas sellará su retorno a River Plate con la firma de su contrato, que tendrá dos años y medio de duración. El futbolista bonaerense, de 31 años, quien llega en condición de libre desde Cruz Azul de México, es el segundo refuerzo para el plantel de Marcelo Gallardo, luego del arribo de Carlos Auzqui, y mañana se sumará a los entrenamientos, pese a que el plantel retomará hoy los trabajos en el Monumental, a puertas cerradas, luego de un fin de semana libre. "Tengo que conocer a mis compañeros, porque varios no estaban cuando estaba yo. Es un equipo que esta integrado, y tengo que adaptarme a ellos y dar lo mejor de mí", señaló Rojas, quien sostuvo que para llegar cedió a River "los derechos federativos y obviamente los económicos".



El ex mediocampista de Vélez y Godoy Cruz, quien ganó cinco títulos con la entidad "millonaria", admitió que "fue difícil despegarse" de la institución al momento de su partida, que se produjo a mediados de 2015, antes de las semifinales de la Copa Libertadores que River al cabo ganó. "No es una revancha, es un nuevo desafío y no quiero ir más allá. Necesito integrarme y agarrar ritmo. Llegar a esa instancia en la Libertadores es difícil. Sabemos que es el objetivo e intentaremos hacer una buena fase de grupos", afirmó tras completar la revisión médica. Sobre su estado, aseguró: "Estoy para jugar. Vengo entrenando desde diciembre y allá (en México) se disputaron cinco fechas. Obviamente me falta ritmo de partido, pero eso se va logrando con los minutos. El técnico verá cómo estoy". Además, Rojas admitió que su retorno al club podría producirse sólo de esta manera, es decir, sin que el club eroge un peso de sus arcas por su pase. "Sabía cómo era. Mi deseo empezó a estar desde diciembre cuando empezamos a entrenar allá en México. Después se abrió la puerta con el llamado de Marcelo (Gallardo) y ahí hice lo necesario para estar acá", comentó. Con los arribos de Auzqui y Rojas, y las novelas sin final feliz por Enzo Pérez y Emiliano Rigoni, parecen diluirse las chances de sumar un tercer refuerzo, permitido por la lesión de Denis Rodríguez. Con vistas a futuro, el entrenador, que el fin de semana presenció partidos del campeonato paraguayo, volvería a viajar al exterior, en este caso a Chile y Uruguay, para seguir buscando alternativas en cuanto a eventuales incorporaciones.