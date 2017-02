El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido justificó la actuación del kirchnerismo en torno a la reestatización del Correo Argentino, en medio de la polémica por el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la empresa, perteneciente a la familia Macri, para el pago de una deuda millonaria. A través de una serie de tuits, el actual diputado nacional explicó que durante la gestión del Frente para la Victoria no se llegó a un acuerdo por la deuda que tenía el Correo mediante la firma SOCMA porque "el Grupo Macri presentó en los años anteriores ofertas de pago del mismo tenor abusivo que la acordada con el gobierno de Macri". El acuerdo ahora cuestionado permite al Estado cobrar una deuda de casi 300 millones de pesos, pero según la fiscal general Andrea Boquín, la deuda al día de hoy equivale en realidad a más de 4.000 millones.



"Terminaríamos pagándole la deuda (al grupo SOCMA) entre todos y encima quedarles una diferencia, como advirtió la fiscal que puede ocurrir con lo acordado", reprochó De Vido. Al explicar la decisión de reestatizar la compañía, el ex ministro sostuvo: "Tuvimos que recuperar rápidamente los activos de la concesión del Correo porque estaban en peligro de destrucción total". "Actuamos con la misma responsabilidad y celeridad que en otros casos como Suez (Aguas Argentinas), Thales Spectrum (espectro radioeléctrico), Marsans (Aerolíneas Argentinas), Repsol (YPF) y todas las que recuperamos para el Estado Nacional", enfatizó De Vido.