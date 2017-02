Los bancarios paran el viernes en todo el país

El plenario de secretarios generales de la Asociación Bancaria resolvió un paro nacional del sector para este viernes 17, según lo confirmó su titular, Sergio Palazzo, tras el encuentro realizado en la sede gremial de Sarmiento al 300 en esta capital. La Asociación Bancaria (AB) insistió con que la administración central rehúsa aprobar el convenio sectorial porque que el acuerdo "no respeta la pauta" de incremento de sueldos "establecida por el Gobierno, de 18 por ciento", al tiempo que recordó que "las paritarias son libres". El jefe de la AB, Sergio Palazzo dijo: "Yo apelo a la razonabilidad del ministro (de Trabajo, Jorge Triaca) y las (otras) autoridades del Gobierno para que no lleguemos a esto. Pero, lamentablemente, no nos dejan otro camino". El gremialista recordó después que el convenio sectorial -rubricado en noviembre último y al que no adscribieron las instituciones extranjeras agrupadas en la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA)- contempla "una serie de beneficios para los trabajadores bancarios que, cuando empieza el 2017, no se cumple". "Es un incremento salarial que es del 23,5 por ciento, porque tenía un 4 por ciento de componente vinculado a la inflación del año pasado, más un 19,5", . Palazzo, luego, recordó que "firmó el sector empresario a excepción de la cámara ABA", pero sostuvo que "los bancos internacionales representan nada más que al 20 por ciento de los trabajadores y del negocio del sistema financiero". "Nosotros recurrimos a la Justicia y nos dio la razón. Ahora, resulta que (las autoridades nacionales) se presentaron y apelaron para que no se pague. Espero que recapaciten", finalizó el líder sindical. Los trabajadores bancarios agrupados en la AB, con el mismo reclamo, realizaron el jueves y viernes últimos más de 1.000 asambleas en todo el país, que paralizaron la atención al público desde las 12.