Para Marco Lavagna, las paritarias deben estar más cerca del 25% que del 17 que promueve el Gobierno

El diputado nacional del Frente Renovador Marco Lavagna afirmó que las necesidades de recomposición salarial de los trabajadores están más cerca del 25 por ciento que del 17 por ciento que promueve el Gobierno. "La inflación será más cercana al 25 que al 18 por ciento" que pretende la administración de María Eugenia Vidal para los docentes provinciales, consignó Lavagna en declaraciones a radio Belgrano. Según el legislador, "hay que tener cuidado cuando se hacen aperturas de paritarias permanentemente: el año pasado, por un lado, se perdió entre un 6 y 10 por ciento del salario real producto de la inflación y este año el tope del 17 por ciento no va a ser" el nivel que van a requerir los asalariados para recomponer los ingresos.



"El concepto debe ser que el trabajador no pierda" con las paritarias respecto al costo de vida previsto para el 2017, indicó. "Para docentes u otros rubros -manifestó Lavagna-, el 2017 no puede volver a ser un año en el cual el trabajador sea quien pague el costo del ajuste o de las correcciones económicas. el año pasado el trabajador perdió mucho y este año debe por lo menos salir empatado".