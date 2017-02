Baradel vaticinó un conflicto nacional con gremios docentes

13.02.2017 | El secretario general de SUTEBA advirtió que si el gobierno nacional no convoca a una paritaria para el sector, tendrá un "conflicto" con "todos los gremios" educativos del país que pondrá en riesgo el normal inicio de clases.

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación bonaerense (Suteba), Roberto Baradel, denunció que el Gobierno “va a querer presentar el problema de la paritaria provincial como estrategia para hacer una guerra santa contra los docentes y los dirigentes gremiales” y vaticinó un conflicto en todo el país si no se convoca la paritaria nacional. En diálogo con Radio Cooperativa, Baradel dijo que, no obstante, “el problema más grande es la paritaria nacional, porque si el Gobierno la convoca, las paritarias provinciales luego se van encauzando”. “Hay una responsabilidad institucional por parte del gobierno nacional porque se trata de una ley que debe cumplir. No puede decir que ley cumple y cuál no, y si no la cumple habrá un conflicto a escala nacional,” advirtió. Para Baradel, la gobernadora bonaerense María Eugenia “Vidal no quiere reconocer la pérdida del poder adquisitivo del salario docente del año pasado”. “Le decimos a la gobernadora que esto no es una guerra, es una paritaria y los salarios son bajos”, señaló, al tiempo que admitió que Vidal “tiene derecho a tener una postura”. “Todos tenemos derecho a tener una postura que hay que llevar a la mesa de negociación para empezar a discutir, no para imponerle a los gremios la pauta”, dijo en relación a la oferta del gobierno provincial de un 18 por ciento anual de aumento salarial con una cláusula gatillo de ajuste por inflación. En este sentido, el titular del Suteba adujo que el gobierno provincial “es autoritario porque quiere imponer una pauta y decir es 'esto' y hay que firmarla y nada más” y sostuvo que “las paritarias no deberían ser una guerra”. Además, aseguró que el gobierno de Vidal no ofreció una suba salarial de 18 por ciento anual sino que "procura pagar 4,5 por ciento trimestral", mientras que los docentes bonaerenses reclaman un 35 por ciento para este año. Por último, Baradel volvió a pedir "respuestas" del gobierno nacional tras las "amenazas de muerte" que dijo haber recibido la semana última, al insistir con que el ministerio de Seguridad debe "investigar" las intimidaciones que denunció haber sufrido desde las paritarias del año último, por su "accionar" sindical.