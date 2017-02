Los lefebvristas, cerca de un acuerdo con Roma

Contra toda previsión, dado el actual contexto de la Iglesia, en los últimos días volvieron a surgir con insistencia las versiones de un inminente acuerdo de reconciliación entre la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX) y el Vaticano que sería histórico, casi treinta años después de la sanción impuesta a su fundador, el obispo francés Marcel Lefebvre. "No falta más que la firma", aseguró monseñor Bernard Fellay, superior general de la FSSPX, en recientes entrevistas que reprodujo el prestigioso blog tradicionalista Rorate Caeli y que reabrieron las expectativas de un pronto acuerdo para regularizar la situación canónica de la fraternidad.

Desde el otro extremo no tardó en llegar la confirmación. Monseñor Guido Pozzo, secretario de la comisión Ecclesia Dei, que es su interlocutor en Roma, corroboró que la etapa de la plena comunión con los lefebvristas se avecina. "En este momento estamos trabajando para perfeccionar algunos aspectos de la figura canónica, que será una prelatura personal", respondió el arzobispo al diario italiano La Stampa. Para él, el acuerdo está a la vista, aún si para esto falte todavía un poco de tiempo. Las declaraciones convergentes fueron levantadas también por el diario francés Le Figaro, que añadió más precisiones. Bajo la firma de Jean-Marie Guénois, el matutino más antiguo de París indicó que dos fechas simbólicas circulan en Roma para la firma: el 13 de mayo de 2017, en el centenario de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, en Portugal, o el 7 de julio de 2017, décimo aniversario del Motu Proprio de Benedicto XVI que restableció la misa según el ritual de 1962, la llamada misa en latín, como rito extraordinario en la Iglesia católica. Fellay, en su entrevista con el programa Terre de misión del canal de TV por internet Libertés, insertó sin embargo una condición que pone en duda la inminencia de ese acuerdo. Dijo que aceptará a cambio de "la afirmación clara y neta" de la Santa Sede de que "garantizará" el "respeto" de la autonomía de la vida de la Fraternidad San Pío X. CONDICION En este sentido, aclaró ante Le Figaro que "monseñor Lefevbre, nuestro fundador, puso como condición sine qua non a cualquier acuerdo, que seamos recibidos, en la Iglesia, tal como somos: sacerdotes católicos que viven según la disciplina eclesiástica que estaba en vigor antes del Concilio Vaticano II". Esta autonomía pastoral estaría garantizada más allá de un encuadre teórico. Según una fuente autorizada consultada por Le Figaro, la comisión Ecclesia Dei está verificando ciertos puntos canónicos que permitirán preservar la identidad específica de la fraternidad bajo el cuadro jurídico de una prelatura personal. Esa estructura le permitiría a la fraternidad mantener su independencia en todos los países donde tiene presencia, sin responder a los obispos locales sino directamente al Papa. El camino de acercamiento, que comenzó en el año 2000 bajo el pontificado de Juan Pablo II, fue relanzado con fuerza por Benedicto XVI pero fracasó en 2012 cuando estaba a punto de rendir frutos. Pese al desdén que Francisco demuestra por los tradicionalistas, se atribuye a su laxa aproximación pastoral el haber impulsado otra vez un acuerdo. La FSSPX fue fundada por monseñor Marcel Lefebvre en 1970, en desacuerdo con algunas afirmaciones del Concilio Vaticano II, como el ecumenismo, la libertad religiosa, la reforma litúrgica o la declaración Nostra Aetate. En 1988 le fue impuesta una excomunión latae sententiae al consagrar sin autorización de Roma a cuatro obispos, entre ellos monseñor Fellay. En el 2009, Benedicto XVI revocó las excomuniones pero señaló que hasta que no se aclararan las cuestiones doctrinales la fraternidad no tendría estado canónico en la Iglesia y sus ministros no pueden ejercer legítimamente ningún ministerio. La fraternidad, que cuenta hoy con 613 sacerdotes, 117 frailes, 80 oblatos, 215 seminaristas, está presente en la Argentina, donde tiene un seminario en la ciudad bonaerense de La Reja.