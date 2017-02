Todos los servicios de la empresa de micros "El Rápido Argentino" permanecen paralizados desde la semana pasada ante una medida de fuerza de los choferes por la falta de pago de haberes y "las pésimas condiciones laborales", informaron fuentes sindicales. El secretario de Prensa de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Mario Caligari, señaló que "no se prestan servicios provinciales ni nacionales, porque no pagan los salarios y porque los micros de la empresa que pertenece al grupo Plaza (propiedad de los hermanos Cirigliano, concesionarios de TBA cuando ocurrió la tragedia ferroviaria de Once) no están en condiciones". Caligari aseguró que la empresa de transporte de pasajeros está en venta y aclaró que el gremio no se opone a la transacción ni tampoco "a quienes puedan ser sus eventuales dueños, mientras respeten todas las fuentes laborales de los trabajadores". "Nuestra pelea es por mantener los recorridos que prestaba el Rápido Argentino en diversas localidades del territorio de la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional aprobados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)", subrayó. La semana pasada, el titular de UTA, Roberto Fernández, justificó la medida de fuerza y manifestó su extrañeza porque "desde el Ministerio de Transporte y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) no se han tomado medidas". Fernández indicó que se hicieron "cualquier cantidad de denuncias contra esta empresa que pertenece al Grupo Plaza, no sólo por el estado de las unidades y los talleres, ya que el 70 por ciento de los micros son alquilados". Dijo que el Rápido Argentino "está en venta y quién está interesado en comprarla es la firma '20 de septiembre' (empresarios mendocinos y sanjuaninos), que es la que les alquila los micros, pero les interesa los ramales nacionales y no los de la provincia de Buenos Aires". En ese sentido Fernández explicó que "'20 de septiembre' quiere los ramales Retiro-La Plata; Mendoza, Córdoba, Puerto Iguazú-Retiro; La Plata-Necochea y los de la costa de Mar del Plata, mientras que el gremio considera que "la venta del Rápido Argentino debe ser total, porque si no peligran las fuentes laborales de 150 choferes". "Más allá del paro, hace tiempo que el 30 por ciento de los servicios no se cumplen", apuntó el líder de la UTA en referencia a los servicios a las localidades bonaerenses de Brandsen, Magdalena, General Belgrano, San Vicente, Colón, Riestra, Saladillo, Dolores y Pila, entre otras.