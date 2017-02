El presidente Mauricio Macri instó hoy a los patagónicos a "desplegar todo el potencial" de la región para "generar oportunidades" de trabajo y desarrollo en el país. El mandatario se expresó así en una carta abierta que publicó en el diario Tiempo Sur, de Santa Cruz, bajo el título "La audacia de generar una visión para la Patagonia", donde destacó, entre otras cosas, la reunión que mantuvo con gobernadores de la región. En ese marco, recordó que se reunió con los seis gobernadores de la región y dos intendentes, como hace veinte años no lo hacía un presidente, y señaló que se trató de "una invitación a que juntos tengamos la audacia de generar una visión capaz de desplegar todo el potencial que la Patagonia tiene y así generar oportunidades para los patagónicos y para todos los argentinos". Macri señaló que en el Proyecto Patagonia "el punto central es que, sin una visión compartida, los problemas de largo plazo no se van a resolver. Y esta reunión fue una muestra de que la metodología sigue siendo el diálogo: el escucharnos, buscar consensos y trabajar en equipo". "Hay una decisión política de generar una mirada integral de la Patagonia y empezar a pensarla como una región porque entre las provincias hay problemas y dificultades compartidas, pero también hay oportunidades compartidas", añadió. Macri señaló que esa reunión del jueves fue "la primera de un camino" para "identificar los ejes y los programas para avanzar en una visión común" y "repetirla cada tres meses". "El proyecto es participativo y abierto, y queremos escuchar a todos los que tengan un aporte, una idea, un proyecto para sumar, empezando por los patagónicos. Porque los verdaderos protagonistas son ustedes, con su tradición de pioneros y su capacidad de emprender, de hacer, de animarse a más", acotó. Además, sostuvo que "el Proyecto es un primer gran paso hacia el futuro de la región y de sus futuras generaciones". "Venimos de lugares distintos. Pero es claro que no hay bandera más grande que la que compartimos: la argentina, esa que nos une y nos llama a la acción para que cada vez más personas puedan vivir mejor", remarcó el presidente.