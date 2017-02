Se esperan definiciones en la causa en la que fue procesado Parrilli

La Cámara Federal deberá resolver en las próximas semanas si hace lugar al pedido para la detención de Oscar Parrilli, el ex jefe de inteligencia del gobierno kirchnerista procesado por el encubrimiento agravado de un narcotraficante prófugo. El fiscal Guillermo Marijuan ya apeló el procesamiento sin prisión preventiva pero la defensa de Parrilli aún no fundamentó su planteo porque primero pretende apartar de la causa al juez Martín Irurzun, presidente de la Cámara Federal y encargado por la Corte del área de las escuchas.



Irurzun rechazó esta semana su recusación pero el juez Eduardo Farah y otro convocado de la Sala I (Eduardo Freiler, Jorge Ballestero o Leopoldo Bruglia) analizarán el planteo de la defensa de Parrilli para dar una respuesta. Recién ahí, cuando quede conformado el tribunal de alzada a intervenir, en la Sala II tendrán que resolver la recusación contra Lijo y también las quejas al procesamiento de Parrilli -el fiscal por la detención y la defensa por su sobreseimiento-. Pero el escándalo de las escuchas generó además roces políticos porque el kirchnerismo denunció por espionaje al Gobierno de Mauricio Macri y se abrió una investigación impulsada por la Corte Suprema de Justicia para esclarecer por qué esas conversaciones llegaron a los medios de comunicación. Sin respuestas a ese interrogante, las explicaciones dadas a la Corte por el juez federal Ariel Lijo, quien investiga a Parrilli, permitió reconstruir el derrotero sobre cómo se inició esa causa, cuándo se ordenaron las escuchas, el acceso de la defensa a esa diligencia y las oficinas por las cuales pasaron. Esta es la reconstrucción cronológica, según los documentos a los que accedió la agencia DyN. - 2012: Se dicta la captura internacional de Ibar Pérez Corradi por el triple crimen de General Rodríguez y la mafia de los medicamentos. -Agosto 2015: un testigo aporta datos al fiscal de Mercedes Juan Martin Bidone sobre la presencia de Pérez Corradi en Paraguay, con detalles y fotos. Fiscal lo escucha y pide colaboración a la AFI. Se avisa a Gendarmería y Policía Federal. No lo encuentran. -3/9/2015: Parrilli suscribió la designación de los agentes para esa tarea. -13/11/2015: Informe confirma que se identificó a Gladys Delgado -pareja de Pérez Corradi en Paraguay- y a una persona parecida al prófugo. Se corrobora la veracidad de la información del testigo. El informe no es entregado a la Justicia. -11/1/2016: con la nueva gestión tras cambio de Gobierno, se encuentra el informe en el despacho que ocupaba Emiliano Rodríguez, director de Asuntos judiciales de AFI. -20/1/16: Se inicia la causa para investigar si autoridades gubernamentales tuvieron datos precisos del paradero de Pérez Corradi e intencionalmente no lograron su detención. -19/6/2016: Detienen a Pérez Corradi en Paraguay. -24/6/2016: Lijo ordena escuchas telefónicas a Parrilli, Rodríguez y dos agentes. Se autoriza a la AFI escucha directa. -12/7/2016: AFI solicita la baja de la intervención sobre los dos teléfonos de los dos agentes. -15/7/2016: se prorrogan escuchas a Parrilli y Rodríguez. Se ordenan sus indagatorias. -23/8/2016: se prorrogan escuchas por un mes más. -21/9/2016: AFI entregó 190 discos con todas las intervenciones telefónicas: 88 discos sobre Parrilli, 73 discos de Rodríguez y 29 discos de los dos agentes. Se reservan en caja fuertes en el juzgado. Se ordena dar de baja la intervención. -30/9/2016: Parrilli nombra de abogado a Roberto Boico. -11/10/2016: Defensa pide copia de escuchas. Declara Rodríguez en indagatoria. -21/10/2016: Tras llevar sus propios cds, la defensa de Parrilli copia 50 y el 27/10/2016 los restantes. -1/11/2016: Parrilli declara en indagatoria. -18/11/2016: la AFI entrega cuatro discos compactos, dos de Parrilli (N° 89 y 90) y dos de Rodríguez (N° 74 y 75). -6/12/2016: Se ordena a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado transcribir CDs de Parrilli y Rodríguez. -13/12/2016: El material es enviado para su transcripción. -22/1/2017: Fiscal Marijuan, tras pedir vista de los informes de AFI, solicita extraer testimonios para denunciar a Parrilli por supuesto armado de causas al espía Antonio Stiuso. -23/1/2017: La dirección de escuchas envía transcripciones de los primeros 73 cds de Parrilli y 5 de Rodríguez. -1/2/2017: AFI remite cd de Parrilli que faltan con trascripciones y cds del 13 al 75 de Rodríguez sin desgrabar. Quedaban 12 cds pendientes (del 6 al 12 en transcripciones). -3/2/2017: Reciben desgrabación de esos 12 cds faltantes y se ordenan las restantes para el 6/2. -6/2/16: Lijo procesa sin prisión preventiva a Parrilli por encubrimiento agravado y sobresee a Rodríguez. -7/2/16: Marijuan pide revocar prisión preventiva de Parrilli. La Corte ordena esclarecer cómo se produjeron las filtraciones.