El ex secretario general de la Presidencia kirchnerista y ex jefe de Inteligencia, Oscar Parrilli, insistió hoy con que hubo "espionaje político" del Gobierno en su contra por las escuchas filtradas a la prensa y advirtió que "intentaban escuchar a la ex presidenta", Cristina Fernández. Parrilli, procesado por el juez Ariel Lijo por supuesto encubrimiento al prófugo Ibar Pérez Corradi, volvió a apuntar contra el Gobierno y dijo que "esto es responsabilidad directa del presidente (Mauricio) Macri y del ministro de Justicia, (German) Garavano con la complicidad de los medios de comunicación". Asimismo, sostuvo que "esas grabaciones" pudieron haber sido filtradas por "Lijo, (Guillermo) Marijuan, (Juan Tomás) Rodríguez Ponte, (Ricardo) Lorenzetti o la AFI", pero que "ahora salen todos a decir 'yo no fui' como si jugaran a la mancha venenosa".



"Estamos ante un espionaje político. Las cosas que están trascendiendo no tienen nada que ver con las causas por las cuales supuestamente me habían pinchado el teléfono", argumentó en diálogo con radio 10. Además, aseguró que detrás de la difusión de los audios el Gobierno intenta espiar a la ex mandataria y aseveró: "Este es un espionaje contra la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner".