El ex presidente Eduardo Duhalde admitió hoy que el peronismo afronta "una degradación, una involución" desde hace muchos años a la cual, dijo, hay que parar "para después comenzar a recuperarnos". De todas formas, conjeturó que con miras a las elecciones por la presidencia en 2019 "si a este gobierno no le llegara a ir bien, cosa que es posible, a no ser que surja algún outsider de la política como pasó en muchos países como Brasil o Estados Unidos, puede ser que le vuelve a tocar la oportunidad al peronismo". Pero, el dirigente que presidió durante un año y 4 meses el país tras la crisis por la renuncia de Fernando de la Rúa dijo que "el peronismo está pasando por una degradación que no viene del Gobierno anterior, viene de antes".



"Una degradación, una involución que tenemos primero que pararla para después comenzar a recuperarnos. Pero eso no se hace en un año ni dos, es muy consolidada está involución", añadió en un reportaje que publicó hoy el diario salteño El Tribuno. Y, en ese sentido, dijo estar "trabajando para tratar de reorganizar el justicialismo, pero este no es el momento de su reorganización porque es una tarea lenta". "Los dirigentes tiene que ponerse a hablar. Primero debemos organizarnos nosotros pero luego con los otros. No puede haber más gobiernos de partidos, los gobiernos de partidos tienen que dar lugar a gobiernos de todos", añadió. Duhalde dijo que estaba "tomando como modelo la forma en la que se manejan los alemanes en la manera de gobernar. Gana Ángela Merkel con el 44 por ciento, hace una coalición del 88 y entonces puede gobernar. Pero abajo de esa coalición hay un acuerdo de todos los partidos políticos en qué hay que hacer y una estructura abajo que va orientando las políticas de Estado".