El diputado nacional de Cambiemos Pablo Tonelli dijo hoy no ver "irregularidades" en el acuerdo entre el gobierno y el Correo Argentino para saldar la deuda de la empresa de la familia del presidente Mauricio Macri con el Estado, y advirtió que "todos los acreedores están cobrando de la misma forma". "La situación es muy clara, la empresa Correo Argentino se presentó en concurso de acreedores en 2003 y según la ley de quiebra los créditos de los acreedores se congelan y no corren más los intereses", explicó el legislador en declaraciones realizadas a radio 10. Tonelli, consultado sobre el acuerdo entre el gobierno y el Correo Argentino para saldar la deuda que la empresa Socma con el Estado, afirmó que "el Correo trató de arreglar con el anterior gobierno pero nunca pudo hacerlo por la negativa a hacerlo".



"El ministro de Comunicaciones decidió que ya era hora de cobrarle la deuda al Correo que tiene con el Estado argentino. Eso fue lo que se arregló con el Correo, cobrarle los 300 millones de pesos, no se le perdonó ni un solo peso", destacó el legislador porteño. En ese sentido, dijo que no ve "cuál podría ser el inconveniente o la irregularidad. Todo el mundo tiene que estar tranquilo que el acuerdo para ser válido tiene que ser homologado por la justicia". "Si el acuerdo es razonable, lo homologarán y asunto terminado y sino se seguirá negociando. No es para hacer las acusaciones que se le hicieron al gobierno", expresó. Tonelli consideró "una exageración, todos los acreedores están cobrando de la misma forma. No veo dónde está el favoritismo del gobierno". "Me parece más irregular que el gobierno anterior no haya buscado arreglar con el Correo Argentino. La otra alternativa es no arreglar y no cobrar nunca, que es peor". Por otra parte, defendió los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el gobierno al afirmar que "los DNU de Macri son bastante menos que los que dictó Néstor Kirchner y Cristina". "Hay muchos que son reiteración o repetición de DNU anteriores", expresó el legislador y mencionó "los que prorrogan el impuesto al cigarrillo, al champagne". El legislador también se refirió a la situación de la jueza de la Corte Suprema de Justicia, Elena Higthon de Nolasco, al explicar que su sector defendió al ex juez del tribunal Carlos "Fayt de un embate arbitrario, rídiculo y persecutorio al que lo quiso someter el kirchnerismo". "Elena Higthon juró en 2004, 10 años después de la cláusula. Las situaciones son muy distintas, no dijo ni 'mu' de la cláusula constitucional. Creo que ella a los 75 años se tiene que jubilar", destacó.