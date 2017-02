La vicepresidente, Gabriela Michetti, dijo que la justicia "debe ahora decidir" si acepta el acuerdo entre el gobierno y el Correo Argentino para saldar la deuda de la familia del presidente Mauricio Macri con el Estado.

El diputado nacional de Cambiemos Pablo Tonelli, por su parte, dijo no ver "irregularidades" en el acuerdo entre el gobierno y el Correo Argentino para saldar la deuda que la empresa Socma mantiene con el Estado desde 2001, y advirtió que "todos los acreedores están cobrando de la misma forma".



Michetti respaldó el accionar del gobierno al asegurar que "defiende la transparencia y la honestidad en la gestión de los recursos públicos, a la par de una justicia independiente que pueda controlar las acciones de los funcionarios", y destacó que "no hay aquí nada que no esté a la luz de toda la ciudadanía".

La vicepresidenta, tras el dictamen de la fiscal general Andrea Boquín que pide rechazar el acuerdo por considerar "abusiva" la propuesta de la empresa, afirmó que "la justicia debe decidir ahora si acepta los acuerdos para que todos los acreedores que acordaron, puedan cobrar y sus créditos dejen de depreciarse por inflación".

En una entrevista con el diario Perfil, la vicepresidenta destacó la "intervención de la Oficina Anticorrupción" en el tema, que hace unos días confirmó que iniciará una investigación al respecto.

Al respecto de la potestad del ministerio de Comunicaciones para responder a la propuesta del Correo Argentino, Michetti dijo que "por una decisión tomada en la gestión anterior por la Procuración del Tesoro de la Nación, interviene la Secretaría (ahora ministerio)" que conduce Oscar Aguad.