El diputado nacional por la UCR Mario Barletta advirtió hoy que si se sigue postergando el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino por una deuda que la empresa arrastra desde 2003, "nos va a terminar pagando un paquete de caramelos el señor (Franco) Macri". Barletta culpó al kirchnerismo por haber "licuado la deuda" de la empresa y defendió el acuerdo que fue rechazado por la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, quien lo calificó de "abusivo". "El Justicialismo no se cansa de hacer zafarranchos. Son ellos que los que privatizaron, son ellos lo que licuaron las deudas, ahora hablan de conflictos de intereses, ¿qué quiere decir eso, que tampoco se puede hacer un acuerdo por lo próximos cuatro u ocho años? Nos va a terminar pagando un paquete de caramelos el señor Macri", sentenció.



En declaraciones a radio Belgrano, coincidió con otros dirigentes del oficialismo en que "deberíamos pensar en un juicio por inclumplimiento de los deberes de funcionario público de aquellos que no exigieron una deuda que se tiene con el Estado durante 12 años". El diputado sostuvo que el martes se van a reunir para discutir este tema, aunque señaló que no sabe si ese encuentro va a ser entre integrantes de Cambiemos o se va a extender al resto de la oposición ya que, consideró, "siempre es saludable que desde lo político encontremos mecanismos para resolver los problemas". Al respecto, expresó que los diputados pueden tener "distintas posiciones", discutir "en el ámbito de la política", pero "la Justicia y la Cámara tendrá que resolver si este acuerdo se ratifica o a este acuerdo hay que darle marcha atrás". Para Barletta, el arreglo con el Correo Argentino, que se selló en junio, se hizo "como corresponde", por lo que aseguró que "la Fiscal hizo un traslado de pesos a dólares en el momento que se genera la deuda, y eso no tiene ni pies ni cabeza". Sin embargo, el dirigente radical reconoció que "los propios especialistas están dando diferentes miradas", por lo que concluyó que "el tema no debe ser tan sencillo".