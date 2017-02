11.02.2017 | "Me pregunto si alguno de los que habitualmente está queriendo quedar bien con el Presidente no está tomando una decisión intempestiva y ahora se les van todos encima al Presidente", señaló el ex mandatario. También opinó que "nos apresuramos en inculpar el Presidente" por el acuerdo para que el Correo Argentino SA pague una deuda que tiene con el Estado, cuando "la decisión no la tomó él".

El ex presidente Eduardo Duhalde consideró hoy que "lo aconsejable" es que el presidente Mauricio Macri le pida "la renuncia" al funcionario que selló el acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino, al afirmar que esto le hace "tener un grave problema político" al mandatario. "Me pregunto si alguno de los que habitualmente está queriendo quedar bien con el Presidente no está tomando una decisión intempestiva y ahora se les van todos encima al Presidente. En este caso lo aconsejable es pedirle la renuncia a ese señor porque lo hacer tener un grave problema político", sentenció Duhalde sobre el acuerdo gestado en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones que encabeza Oscar Aguad. El dirigente peronista también opinó que "nos apresuramos en inculpar el Presidente" por el acuerdo para que el Correo Argentino SA pague una deuda que tiene con el Estado, cuando "la decisión no la tomó él".



"Al funcionario que lo hizo sin mi aceptación, tarjeta amarilla y casi anaranjada porque eso no se debe hacer", apuntó el ex gobernador bonaerense en declaraciones a radio Belgrano. Además, criticó que dentro de un gobierno "estos temas se tienen que anticipar porque en este caso la capacidad de anticipación es proverbial". En este sentido, cuestionó que "parece que los únicos capaces de gobernar son los amigos, no de la política, de la vida, y eso no lo veo bien". Duhalde también indicó que no recuerda "nada" del conflicto con el Correo Argentino, porque cuando asumió la presidencia, en 2002, "tenía tanto lío en ese momento que no me acordaba ni que existía un correo". Consultado sobre cómo ve al Gobierno, respondió que "con graves problemas en materia económica; con una región que se ha puesto difícil, viento de frente, y una deuda que se ha vuelto impagable". "Yo no creo más en los gobiernos, creo más en los cogobiernos: el que gana administra y los que pierden, controlan", sentenció.