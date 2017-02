La diputada del GEN Margarita Stolbizer alertó hoy que el "conflicto de intereses" por el acuerdo entre el Gobierno y Correo Argentino SA. "podría involucrar" al propio presidente Mauricio Macri, al tiempo que sostuvo que los legisladores del oficialismo no podrán sacar al Poder Ejecutivo de este "lío fenomenal". "Es un conflicto de intereses tan claro que hasta podría involucrar al propio Presidente", señaló Stolbizer y añadió: "No sé si las empresas de cuyas acciones el propio Macri es titular no son, a su vez, controlantes del Correo Argentino, porque ellos tienen una empresa familiar donde muchos tienen cruzadas acciones en distintas empresas y unas controlan a otras". Además, puso el énfasis sobre las "acciones judiciales que el Correo Argentino, que es Franco Macri, podría tener planteadas o a plantear en contra del Estado nacional, por aquel momento en que le sacaron el Correo. Me llama al atención que esto no forme parte hoy ni de la discusión ni de los acuerdos", añadió.



La legisladora se preguntó "cómo es que un representante del Estado se sentó a firmarles a ellos sin tener la seguridad de que la otra parte desiste de las acciones contra el Estado". "Lo que se ha intentando fue salvar a Macri de la quiebra", dijo y le pidió al Gobierno "ser muy cuidadoso". En declaraciones a las radios Mitre y FM Blue, indicó que el Gobierno está en "un lío fenomenal del que no lo van a sacar los legisladores", debido a que "es la Cámara Comercial la que va a resolver esta cuestión". Por otro lado, recordó que el kirchnerismo "aceptó no cobrar el canon" a Correo Argentino S.A. "durante 10 años, ni Néstor (Kirchner) pimero ni Cristina (Fernández) después, y le trasladaron el problema de reclamarle el canon a este gobierno, que termina estando atado a la urgencia de cobrarle, porque, si no, hubieran incumplido con sus deberes". "El problema es que el trámite para cobrarle en el concurso implicaba tener que hacer concesiones para las que no estaba autorizado", concluyó.