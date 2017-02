11.02.2017 | La vicepresidenta opinó que "es bastante razonable que la Oficina Anticorrupción, para que no queden dudas, intervenga y si la fiscal quiere abrir un proceso para mirar lo que pasó con esas negociaciones lo haga y que la Justicia lo revise. Me parece perfecto".

La vicepresidenta Gabriela Michetti instó hoy a "no creer" que el presidente Mauricio Macri sabía del acuerdo que el Gobierno selló con el Correo Argentino por una deuda que la empresa mantiene con el Estado, a la vez que consideró "perfecto y razonable" que intervenga la Oficina Anticorrupción y que la Justicia "revise" el convenio. En medio de los cuestionamientos de distintos sectores de la oposición al convenio firmado en junio, el ex presidente Eduardo Duhalde sostuvo que "lo aconsejable" sería que Macri le pida "la renuncia" al funcionario que cerró el convenio gestado en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones que encabeza Oscar Aguad, al afirmar que esto le hace "tener un grave problema político" al mandatario. La diputada del GEN Margarita Stolbizer advirtió que el "conflicto de intereses" por el acuerdo que fue frenado por la fiscal Gabriela Boquín "podría involucrar" al propio Presidente y sostuvo que los legisladores del oficialismo no podrán sacar al Poder Ejecutivo de este "lío fenomenal".



A las voces que se alzaron luego de conocerse el fallo de Boquín, que calificó el arreglo con el Correo Argentino como "abusivo", hoy se sumó la de la vicepresidenta, quien remarcó que el tema "se manejó en el marco de la institución que se tenía que manejar" y "se actuó como se debe actuar sin tener diferencias". Michetti opinó que "es bastante razonable que la Oficina Anticorrupción, para que no queden dudas, intervenga y si la fiscal quiere abrir un proceso para mirar lo que pasó con esas negociaciones lo haga y que la Justicia lo revise. Me parece perfecto". En este sentido, garantizó que "no va a haber ninguna defensa por encima del interés que cualquier empresa podría haber tenido en este caso". "Para el Gobierno y para el propio presidente es mejor que esto quede absolutamente claro, que esto está bien hecho, en el marco de lo judicial y no había ninguna cosa de prebenda o favoritismo", aseguró la vicepresidenta, quien instó hoy a "no creer que el presidente (Mauricio Macri) sabía" del acuerdo con el Correo Argentino. En esa línea, Duhalde opinó que "nos apresuramos en inculpar el Presidente" por el acuerdo para que el Correo Argentino SA pague una deuda que tiene con el Estado, cuando "la decisión no la tomó él". "Me pregunto si alguno de los que habitualmente está queriendo quedar bien con el Presidente no está tomando una decisión intempestiva y ahora se les van todos encima al Presidente. En este caso lo aconsejable es pedirle la renuncia a ese señor porque lo hacer tener un grave problema político", sentenció el ex presidente. Más dura, Stolbizer enfatizó que el Gobierno está en "un lío fenomenal del que no lo van a sacar los legisladores", debido a que "es la Cámara Comercial la que va a resolver esta cuestión". "Es un conflicto de intereses tan claro que hasta podría involucrar al propio Presidente", señaló la diputada y añadió: "No sé si las empresas de cuyas acciones el propio Macri es titular no son, a su vez, controlantes del Correo Argentino, porque ellos tienen una empresa familiar donde muchos tienen cruzadas acciones en distintas empresas y unas controlan a otras". La dirigente del GEN también recordó que el kirchnerismo "aceptó no cobrar el canon" a Correo Argentino S.A. "durante 10 años, ni Néstor (Kirchner) primero ni Cristina (Fernández) después, y le trasladaron el problema" al Gobierno "que termina estando atado a la urgencia de cobrarle, porque, si no, hubieran incumplido con sus deberes". En esta línea, el diputado nacional por la UCR Mario Barletta culpó al kirchnerismo por haber "licuado la deuda" de la empresa y defendió el acuerdo que fue rechazado por la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, quien lo calificó de "abusivo". Barletta advirtió que si se sigue postergando el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino por una deuda que la empresa arrastra desde 2003, "nos va a terminar pagando un paquete de caramelos el señor (Franco) Macri". En ese marco, sindicalista camionero Pablo Moyano cuestionó el acuerdo y dijo que "con lo que pasó con los Panamá Papers, con el dinero que se le encontró a la vicepresidenta, que al final no se supo qué pasó, con lo de (el jefe de la AFI, Gustavo) Arribas, más el escándalo del Correo, le vamos a tener que pedir disculpas a Báez. Al lado de esto, es Ceferino Namuncurá".